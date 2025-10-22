Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  El centre penitenciari de la Comella.
El Periòdic d'Andorra
Adjudicats per 36.898 euros els treballs per examinar l’edifici de la Comella que podria acollir l’ampliació de la presó

El Govern encarrega a Pirineu Inspecció i Control les proves estructurals de l’immoble, els quals s’hauran d’executar en un termini de trenta dies

El Govern ha adjudicat a l’empresa Pirineu Inspecció i Control, SLU els treballs de proves in situ i assajos de laboratori per a la caracterització estructural de l’edifici situat al número 121 de la carretera de la Comella, a Andorra la Vella. L’actuació té com a objectiu determinar l’estat real de l’immoble i la seva viabilitat per acollir una possible ampliació del centre penitenciari.

Segons l’edicte publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), el contracte s’ha adjudicat per un import de 36.898,95 euros i amb un termini d’execució de trenta dies naturals. Els treballs s’han adjudicat mitjançant un concurs nacional, amb procediment obert i tramitació ordinària, i les proves permetran conèixer la solidesa de l’estructura, la composició dels materials i la seva capacitat d’adaptació a un ús institucional.

L’edifici, situat a pocs metres del centre penitenciari actual, és una de les opcions que Interior estudia per donar resposta a les necessitats d’espai de la presó. En aquest sentit, la ministra Ester Molné va recordar dilluns passat, durant la celebració de la patrona del cos penitenciari, que el Govern preveu prendre una decisió abans de finals d’any sobre la viabilitat d’aquest immoble i que, en paral·lel, es mantenen altres alternatives en estudi per garantir una solució a mitjà termini.

L’Executiu determinarà abans de finals d’any si l’immoble proper al centre penitenciari pot acollir l’ampliació

