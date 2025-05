Parc públic a preu assequible

L’Institut Nacional de l’Habitatge adjudica 22 dels 23 pisos de l’edifici Pellicer de Canillo

Només un dels habitatges, situat a la planta baixa, ha quedat desert per manca de sol·licitants que compleixin els requisits establerts

Un total de 22 dels 23 habitatges de l’edifici Pellicer, situat a l’avinguda Sant Joan de Caselles, 99, a la parròquia de Canillo, ja han estat adjudicats en el marc de la promoció pública d’habitatge a preu assequible impulsada per l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH). La llista definitiva de les persones adjudicatàries ha estat publicada aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

L’únic habitatge que ha quedat desert és el situat a la planta baixa 2 (PB-2), que consta d’un dormitori doble, cuina-sala d’estar, bany i rebedor, amb una superfície construïda de 61,86 m² i un preu assequible inicial de 482,50 euros mensuals. Segons l’edicte, no s’ha trobat cap unitat familiar inscrita al Registre que compleixi els requisits per a la seva adjudicació, motiu pel qual no ha pogut ser assignat.

Els lloguers dels habitatges adjudicats oscil·len entre els 309,81 euros mensuals —per al pis més petit, situat a la planta quarta amb una superfície construïda de 39,72 m²— i els 831,48 euros —per al més gran, ubicat a la planta baixa, amb 106,60 m² i dos dormitoris dobles. El preu final de cada lloguer s’ha determinat tenint en compte la capacitat econòmica de cada unitat de convivència, d’acord amb la normativa establerta pel Decret 316/2024.

Les persones adjudicatàries seran convocades en el termini d’un mes des de la publicació per a la signatura del contracte de cessió d’ús, segons estableix l’edicte de l’Institut Nacional de l’Habitatge publicat al BOPA el 7 de maig de 2025.

L’edifici consta de cinc plantes (planta baixa i quatre pisos superiors) i ofereix habitatges que van des dels 39,72 m² fins als 106,60 m² de superfície construïda. Tots els pisos han estat sotmesos a una reforma integral i disposen de cuina equipada amb vitroceràmica, forn i campana extractora. L’edifici també compta amb ascensor i una zona d’aparcament exterior amb sis places, una d’elles adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.