Activat l’avís groc per nevades a partir de divendres amb una cota de neu que podrà baixar fins als 900 metres

El Servei Meteorològic activat un avís groc davant l’arribada d’un front que deixarà nevades febles però persistents al Principat a partir de divendres. Segons les previsions, les primeres precipitacions en forma de neu afectaran el nord del país durant el matí, però a partir del migdia s’estendran arreu del territori, amb una cota de neu que podria baixar fins als 900 metres.
La situació meteorològica estarà marcada inicialment per una dorsal transitòria que afavorirà un repunt de l’estabilitat i la dissipació dels núvols baixos durant el matí. Tot i això, el flux de nord-oest mantindrà el pas de núvols alts, deixant el cel velat en alguns moments.
A partir de la mitjanit, l’acostament d’un front associat a la pertorbació Goretti, situada a les Illes Britàniques, tornarà a incrementar la nuvolositat i provocarà febles precipitacions de matinada, especialment al nord del país. La nevada tindrà continuïtat durant la nit de divendres i el matí de dissabte, fet que podria complicar la mobilitat en alguns punts, sobretot a les zones més elevades.
Pel que fa a les temperatures, es preveuen mínimes d’1 °C a Andorra la Vella, 2 °C a 1.500 metres i fins a -6 °C al Pas de la Casa. Les màximes se situaran al voltant dels 10 °C a Andorra la Vella, 9 °C a 1.500 metres i 2 °C al Pas de la Casa. El vent bufarà moderat de component nord-oest, reforçant la sensació de fred a les cotes altes.