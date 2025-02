34 infants i adolescents van ser acollits en famílies extenses i alienes durant el 2024

Un total de 34 infants i adolescents van ser acollits durant el 2024, segons les dades facilitades pel Ministeri d’Afers Socials. D’aquests, 28 van ser acollits per la seva família extensa, mentre que sis van ser acollits per famílies alienes. Dels menors acollits en família extensa, disset es trobaven sota la tutela de l’Estat.

La xifra d’acolliments es manté estable respecte al 2022, any en què també es van registrar 34 infants i adolescents en aquesta situació. No obstant això, el 2023 la xifra va ser superior, arribant als 44 casos. Pel que fa als acolliments en famílies alienes, es van registrar sis casos el 2022 i set el 2023.

El Ministeri d’Afers Socials recorda que les famílies acollidores reben suport tècnic, formació específica per afrontar els reptes d’aquesta experiència i una compensació econòmica per cobrir les despeses d’alimentació, educació i altres necessitats de l’infant o adolescent. A més, el Govern ha fet una crida a les famílies interessades a formar part d’aquest programa, ja que es vol potenciar aquest recurs. En aquest sentit, la ministra d’Afers Exteriors, Trini Marín, ha plantejat la possibilitat d’implantar acolliments puntuals en famílies alienes, per exemple, durant els caps de setmana.

Des del Servei Especialitzat d’Acolliments Familiars es destaca que aquesta mesura no només beneficia l’infant, sinó que també enriqueix la família acollidora, promovent valors de solidaritat i empatia. Així mateix, es remarca la importància de garantir que tots els infants puguin créixer en un entorn segur i afectiu per assegurar el seu benestar i futur.