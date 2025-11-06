El Govern vol tenir validats els estudis de capacitat de càrrega comunals a tot tardar a finals del pròxim mes de gener

Responent a la celeritat demanada pels comuns per tenir validats els estudis de capacitat de càrrega màxima parroquials, des del Govern s’ha citat que es vol tenir enllestida aquesta tasca a tot tardar a principis de l’any vinent. Així ho ha confirmat el cap de l’Executiu, Xavier Espot, després de reunir-se precisament avui amb els mandataris comunals, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, i el de Territori, Raul Ferré; i de fer-ho ahir amb els diferents tècnics del Govern i dels comuns. “Creiem que a finals de gener estarem en disposició de poder validar aquests set estudis i donar per finalitzat aquest procediment que mana de la llei de l’any 2022”, ha exposat Espot.
Durant la reunió de cònsols, cal recordar, la mandatària escaldenca i el lauredià, Rosa Gili i Cerni Cairat, també van fer èmfasi en les darreres demandes d’ampliació de la informació, lamentant que “no entraven inicialment dins l’objecte d’estudis dels mateixos estudis de capacitat de càrrega”. En aquest sentit, el cap de l’Executiu ha reconegut que amb la trobada d’avui també han posat fil a l’agulla en aquest aspecte, mencionant que alguns dels complements, com en matèria educativa i sanitària, “no estaven del tot ajustats”. “Acabarem de polir aquests complements de tal manera que no hi hagi dubtes per part dels diferents comuns ni del Govern”, ha asserit.
“Acabarem de polir els complements d’informació de tal manera que no hi hagi dubtes per part dels diferents comuns ni del Govern” – Xavier Espot
Un altre dels neguits de les corporacions comunals és l’adaptació dels estudis de càrrega, evidentment ja validats, als seus plans d’urbanisme. Ordino i Canillo han fet molt recentment una modificació dels seus POUP, “i ho han fet tenint particularment en compte el treball paral·lel que estaven fent pel que fa als seus estudis de capacitat de càrrega”, ha esmentat Espot, qui ha indicat que en aquests casos “probablement o no s’haurà de fer cap modificació o les que s’hauran de fer són mínimes”. Ara bé, hi ha altres comuns que actualment estan en el procés de revisió global, i “si som capaços de finalitzar aquesta aprovació abans de finals de gener, els permetem” que puguin tirar endavant aquesta tasca “a la llum del resultat dels estudis de capacitat de càrrega”.
Per la seva part, Cairat s’ha mostrat satisfet. “Des dels comuns enteníem que teníem aquesta necessitat d’aclarir certes qüestions, sobretot per a aquells comuns que estem amb revisió de POUP en aquest moment”, ha apuntat, celebrant que la reunió “ha permès aclarir el calendari i la metodologia de treball”.
D’altra banda, la trobada d’avui també ha permès parlar de la comissió d’estudi que hi ha actualment al Consell General per a una eventual tombada de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (LOGTU). En relació amb això, Espot ha mencionat que han acordat que tant els comuns com el Govern “consensuarem amb caràcter previ quines creiem de comú acord que han de ser les modificacions”, les quals traslladaran a l’esmentada comissió per “avançar la feina i facilitar-los-la”. En aquest cas, el mandatari lauredià ha reconegut que els comuns “necessitem aclarir certs articles i certs criteris a nivell tècnic que en facilitin la seva aplicació”, així com dotar les corporacions que ho puguin necessitar, de manera potestativa, “de més i millors eines per ordenar el creixement del territori”.