Una combustió malmet parcialment la majòlica de l’Oratori de les Bons i obliga a retirar les rajoles per restaurar-les

Una forta combustió registrada aquest diumenge al vespre a l’Oratori de les Bons ha generat una important acumulació de fum que ha acabat malmetent parcialment la majòlica situada a l’interior de la petita capella. Fonts comunals han precisat a aquesta casa, però, que no es va arribar a produir cap incendi i que l’origen del succeït encara no està determinat, tot i que una de les possibilitats que, ara per ara, es plantegen és l’escalfament d’una espelma.
Així, els agents de circulació es van desplaçar fins a l’oratori durant el vespre de diumenge després de detectar-se el fum, quedant la situació resolta el mateix dia. A més, aquest matí de dilluns els equips comunals han tornat a intervenir a la zona, aquesta vegada amb l’assessorament de Patrimoni Cultural, per tal de comprovar l’abast de l’afectació i netejar i retirar les peces malmeses. La principal afectació s’ha concentrat en la majòlica de l’interior, formada per un conjunt de rajoles, mentre que les peces situades a l’exterior no han patit danys.
El comú ha col·locat un cadenat a l’oratori per evitar que una situació similar es pugui repetir, recordant que, per motius de seguretat, no està permès col·locar espelmes ni a l’interior ni a l’exterior de l’espai
En aquest sentit, i davant l’afectació provocada pel fum, s’ha optat des de la corporació per retirar la totalitat de les rajoles interiors i traslladar-les perquè siguin netejades i restaurades. Tanmateix, semblaria que les primeres valoracions són positives i tot apunta que les peces podran tornar al seu emplaçament original una vegada finalitzin els treballs. «No sabem encara ben bé si alguna quedarà més malmesa o no, això ja s’avaluarà, però en principi s’han de poder netejar i tornar a col·locar», han indicat les mateixes fonts comunals.
A més, i arran de l’incident, el comú també ha col·locat un cadenat a l’oratori per evitar que una situació similar es pugui repetir, tot recordant que, per motius de seguretat, no està permès col·locar espelmes ni a l’interior ni a l’exterior de l’espai, encara que es tracti d’un lloc de culte. En aquest sentit, val a dir que la prohibició coincideix amb la vigília de Meritxell, una jornada en què és habitual que augmenti el pas de persones pel camí de les Bons en direcció al Santuari i també el culte en aquest petit oratori.