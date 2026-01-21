Aprovada la modificació del POUP de Canillo per un creixement “qualitatiu” i amb una densitat “no massificada”

El Comú de Canillo ha aprovat definitivament la modificació del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), una vegada rebut l’informe vinculant favorable de la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU). Segons ha explicat el cònsol major, Jordi Alcobé, en la sessió de comú d’aquest dimecres, l’informe és favorable i incorpora algunes precisions que fan referència a correccions materials i aclariments de conceptes que, en la versió provisional, “podien haver quedat mal explicats”. Així, el cònsol ha remarcat que aquestes esmenes s’han integrat en la modificació definitiva i que “en cap cas alteren el contingut ni el sentit de la modificació aprovada inicialment”.
Cal recordar que la modificació provisional del pla es va votar el passat 9 de novembre i restava pendent del pronunciament tècnic i de l’aprovació per part del Govern. Ara, amb l’aprovació definitiva, el POUP modificat es publicarà al BOPA a partir de la setmana vinent. Alcobé ha valorat positivament els terminis del procés i ha assenyalat que “en menys d’un any s’ha pogut donar compliment a la modificació del pla d’urbanisme”, un fet que, segons ha indicat, aporta garanties als propietaris i permet al comú disposar d’un marc clar per desenvolupar projectes rellevants.
Alcobé ha destacat que la modificació busca un creixement “qualitatiu, integrat amb el territori” i orientat a una densitat que no sigui massificada
En aquest sentit, el mandatari comunal ha destacat que la modificació busca un creixement “qualitatiu, integrat amb el territori” i orientat a una densitat que no sigui massificada, posant en relleu el treball conjunt dels equips tècnics i de totes les persones que han participat en el procés, tot indicant que aquesta aprovació definitiva completa la modificació iniciada per la corporació comunal anterior. Així, ha apuntalat que el nou POUP suposa “un abans i un després” en la planificació urbanística de la parròquia.
Pel que fa al procediment, el cònsol ha recordat que, en tractar-se d’una modificació del pla, el procés no preveia un període d’al·legacions. Tot i això, ha explicat que, durant les darreres setmanes, una trentena de persones s’han adreçat al comú per analitzar la seva situació particular i rebre informació sobre els canvis introduïts. Segons ha indicat, des de fa més d’un mes i mig no s’han registrat noves consultes, un fet que, segons Alcobé, “ens fa entendre que tots els dubtes han quedat resolts”.
Durant les darreres setmanes, una trentena de persones s’han adreçat al comú per analitzar la seva situació particular i rebre informació sobre els canvis introduïts
Amb l’aprovació definitiva, els particulars que considerin que els seus drets s’han pogut veure vulnerats “tenen dret, a partir d’avui, a presentar recurs davant la CTU”. En aquest sentit, el cònsol ha subratllat que “el comú no té coneixement dels recursos que es puguin presentar, ni forma part de la Comissió Tècnica d’Urbanisme”, la qual actua de manera independent. En cas que algun procediment derivés en un recurs davant la Batllia, sí que es permetria al comú exposar el seu posicionament en el marc judicial corresponent.
Cal recordar que la modificació del POUP introdueix canvis rellevants en el model urbanístic de la parròquia, orientats a reduir la densitat constructiva i reforçar la protecció del territori i del patrimoni. Un dels àmbits en què la modificació té un impacte més destacat és la vall d’Incles, ja que, en aquesta zona, la superfície mínima de parcel·la per poder construir s’amplia de 3.000 a 6.000 metres quadrats, fet que redueix de manera significativa el potencial de noves edificacions. A més, es reforça la protecció de les construccions anteriors a 1950, que no podran ser enderrocades i només podran ampliar-se fins a un màxim del 25%, mantenint-ne la fesomia original.