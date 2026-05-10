Tarta Relena transforma Encamp amb un concert hipnòtic de polifonia vocal i sonoritats tradicionals contemporànies

El folk tronadet i gregorià progressiu del duo barceloní format per Marta Torrella i Helena Ros -Tarta Relena- ha arribat aquest dissabte a Encamp amb una proposta a capella, minimalista i gairebé ritual que ha captivat el públic del Complex Esportiu i Sociocultural. Sense gairebé més recursos que les harmonies de les seves dues veus, el concert ha anat creixent en intensitat i ha acabat creant una atmosfera íntima i hipnòtica que, com un eco antic, ha fet viatjar el públic per un univers de sonoritats d’arrel tradicional.
Nascut el 2016, Tarta Relena explora diferents estils de música vocal amb la veu com a element central i la Mediterrània com a context de referència. El seu repertori va de la música tradicional a les cançons d’autor, amb l’experimentació com a eix principal i la combinació de tècniques vocals com a motor creatiu. El suport electrònic hi apareix de manera puntual i discreta, amb sintetitzadors i textures sonores que acompanyen les veus sense restar-los protagonisme. El grup també s’inspira sovint en la tradició sefardita, d’on recupera melodies i formes que adapta al seu propi llenguatge, així com en la diversitat lingüística amb què treballa —català, castellà, llatí o italià, entre d’altres—, que es fa present en cada peça.
La proposta musical ha combinat harmonies vocals, referències mediterrànies i reinterpretacions contemporànies de melodies tradicionals i textos antics
El concert d’Encamp ha inclòs també peces d’És pregunta (2024), el seu últim disc, que gira al voltant del pensament tràgic i de la idea de personatges que es troben davant situacions inevitables o difícils d’anticipar. L’àlbum aborda qüestions com el destí, la curiositat i els límits del coneixement. De fet, les barcelonines han interpretat ‘Galenismós’, una melodia inspirada en la temperatura del mar, i ‘Tamarindo’, una peça construïda a partir de la mateixa melodia tant en sentit directe com invertit, a més d’una adaptació d’un poema religiós del segle XI atribuït a Pérotin reinterpretat en clau contemporània.
El projecte també va fer història l’abril del 2024 en convertir-se en el primer conjunt que va cantar en català al Tiny Desk Concert, la icònica sèrie de concerts de petit format del programa All Songs Considered. L’any passat, Tarta Relena va celebrar el seu desè aniversari amb un concert a la sala Apolo de Barcelona, una fita que consolida una trajectòria marcada per la recerca dins la música vocal i la reinterpretació de materials tradicionals.