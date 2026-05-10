La Ruta de la Tapa omple els carrers de Sant Julià de Lòria amb gastronomia, concerts itinerants i activitats festives

Els carrers de Sant Julià de Lòria han ressonat aquest dissabte al vespre al ritme de la música del grup de versions ‘Els Senyora’, que ha ofert una actuació itinerant adreçada a tots els públics amb motiu de la 17a Ruta de la Tapa. El concert ha començat a les 20 hores davant de la Cafeteria Bert i ha recorregut diferents carrers de la parròquia fins a les 22 hores, portant versions de cançons conegudes i un ambient festiu als espais del centre.
L’actuació s’ha emmarcat dins les activitats de dinamització previstes en el marc de la Ruta de la Tapa, que enguany compta amb la participació de quinze establiments i se celebra del 6 al 10 de maig. Els establiments participants ofereixen tapes a un preu de quatre euros amb beguda inclosa, en una proposta que permet als assistents completar un recorregut gastronòmic i optar a diversos premis mitjançant un sistema de passaport i votació digital. Enguany, a més, la ruta incorpora novetats com el premi a la tapa més saludable, impulsat per Cellab, així com la recuperació del guardó a la millor tapa dolça.
La 17a edició de la proposta gastronòmica reuneix quinze establiments i incorpora nous premis vinculats a la creativitat culinària
Entre les propostes que es poden degustar durant aquesta edició hi ha el ‘Cruixent de Moe’ del Bar Restaurant Fenoy, elaborat amb botifarra negra del país i festuc; el ‘Bombó mariner’ de la Cafeteria del Centre, amb sèpia, calamarcets i gambetes; o el ‘Taco Bert edició Andorrana’ de Bert, que fusiona producte local i cuina actual amb entranya a la planxa, guacamole i formatge artesà d’Andorra.
La consellera de Turisme de Sant Julià de Lòria, Judith López, ha assegurat que l’edició d’enguany està tenint una molt bona acollida, amb una alta participació del públic malgrat les condicions meteorològiques, amb els carrers i els restaurants plens i una valoració molt positiva de l’oferta culinària. Ha destacat també la satisfacció dels establiments participants, que han pogut treballar amb normalitat sense quedar-se sense producte, així com la bona resposta de la clientela. A més, ha posat en valor l’èxit de les activitats paral·leles —com la màgia en directe, les actuacions de xaranga i els concerts itinerants— que han contribuït a crear un ambient festiu i a dinamitzar la vila durant tota la setmana.