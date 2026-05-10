Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els membres del grup Els Senyora pels carrers de Sant Julià. | ANA / M.R.
Agències
Música i gastronomia al carrer

La Ruta de la Tapa omple els carrers de Sant Julià de Lòria amb gastronomia, concerts itinerants i activitats festives

El grup de versions Els Senyora ha recorregut el centre de la parròquia en una actuació musical inclosa dins la programació

Els carrers de Sant Julià de Lòria han ressonat aquest dissabte al vespre al ritme de la música del grup de versions ‘Els Senyora’, que ha ofert una actuació itinerant adreçada a tots els públics amb motiu de la 17a Ruta de la Tapa. El concert ha començat a les 20 hores davant de la Cafeteria Bert i ha recorregut diferents carrers de la parròquia fins a les 22 hores, portant versions de cançons conegudes i un ambient festiu als espais del centre.

L’actuació s’ha emmarcat dins les activitats de dinamització previstes en el marc de la Ruta de la Tapa, que enguany compta amb la participació de quinze establiments i se celebra del 6 al 10 de maig. Els establiments participants ofereixen tapes a un preu de quatre euros amb beguda inclosa, en una proposta que permet als assistents completar un recorregut gastronòmic i optar a diversos premis mitjançant un sistema de passaport i votació digital. Enguany, a més, la ruta incorpora novetats com el premi a la tapa més saludable, impulsat per Cellab, així com la recuperació del guardó a la millor tapa dolça.

La 17a edició de la proposta gastronòmica reuneix quinze establiments i incorpora nous premis vinculats a la creativitat culinària

Entre les propostes que es poden degustar durant aquesta edició hi ha el ‘Cruixent de Moe’ del Bar Restaurant Fenoy, elaborat amb botifarra negra del país i festuc; el ‘Bombó mariner’ de la Cafeteria del Centre, amb sèpia, calamarcets i gambetes; o el ‘Taco Bert edició Andorrana’ de Bert, que fusiona producte local i cuina actual amb entranya a la planxa, guacamole i formatge artesà d’Andorra.

La consellera de Turisme de Sant Julià de Lòria, Judith López, ha assegurat que l’edició d’enguany està tenint una molt bona acollida, amb una alta participació del públic malgrat les condicions meteorològiques, amb els carrers i els restaurants plens i una valoració molt positiva de l’oferta culinària. Ha destacat també la satisfacció dels establiments participants, que han pogut treballar amb normalitat sense quedar-se sense producte, així com la bona resposta de la clientela. A més, ha posat en valor l’èxit de les activitats paral·leles —com la màgia en directe, les actuacions de xaranga i els concerts itinerants— que han contribuït a crear un ambient festiu i a dinamitzar la vila durant tota la setmana.

La tercera edició de la Rocanòlich reuneix 465 participants i consolida el Memorial Marc Pimenta

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
La Fira del Bestiar d’Ordino consolida l’afluència familiar i impulsa noves mesures de suport ramader
Surana confirma que l’ens comunal estudia un aparcament vertical al Fener 2 per compensar la pèrdua de places
El POUP d’Escaldes protegirà l’entorn de Sant Miquel d’Engolasters “per evitar que la capella quedi tapada per edificis”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Parròquies, Societat
La Fira del Bestiar d’Ordino consolida l’afluència familiar i impulsa noves mesures de suport ramader
  • Parròquies, Societat
Surana confirma que l’ens comunal estudia un aparcament vertical al Fener 2 per compensar la pèrdua de places
  • Cultura, Parròquies
El POUP d’Escaldes protegirà l’entorn de Sant Miquel d’Engolasters “per evitar que la capella quedi tapada per edificis”
Entrevistes culturals
Marc Pantebre
President de l’Associació Amics del Jazz d’Andorra
Efrem Roca
Director artístic del Sax Fest
Philippe Shangti
Artista contemporani i fotògraf francès

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu