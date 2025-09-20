Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Les noves senyalitzacions lauredianes. | Comú de Sant Julià de Lòria
Renovacions a la parròquia

Sant Julià engega diverses actuacions per embellir els espais infantils amb “un toc d’identitat laurediana”

Una de les principals novetats encetades pel comú és la renovació de la senyalització als parcs infantils de Terra Bogada, a Nagol, i d'Aixirivall

Amb l’inici del nou curs escolar, el Comú de Sant Julià de Lòria ha posat en marxa diverses actuacions per millorar i embellir els espais on els infants de la parròquia passen el seu dia a dia. L’objectiu és oferir entorns més segurs, dinàmics i amb un toc d’identitat laurediana.

Una de les principals novetats és la renovació de la senyalització als parcs infantils de Terra Bogada, a Nagol, i d’Aixirivall. S’han instal·lat nous panells informatius que especifiquen les condicions d’ús de les instal·lacions, garantint més claredat i, sobretot, la seguretat dels més petits durant els seus moments d’esbarjo. A més, s’han col·locat dues grans lones decoratives a les parets de l’escola andorrana i de l’escola francesa, dissenyades per apropar elements culturals i històrics de la parròquia als infants, amb la presència de personatges típics i il·lustracions que identifiquen Sant Julià de Lòria.

Paral·lelament, les obres en curs a la plaça Calonge-Sant Antoni també tenen un focus especial en les famílies. Un cop finalitzades, aquestes actuacions contribuiran a oferir un espai més net, ordenat, segur i accessible per a tothom. En la mateixa línia, la corporació comunal està a punt d’adjudicar les obres de renovació del parc infantil del Prat del Senzill amb l’objectiu que els infants de la parròquia en puguin gaudir a la primavera. Unes obres que pretenen transformar el parc en un entorn més verd i accessible per a tothom, oferint espais de lleure més còmodes i atractius.

