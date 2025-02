Reobertura parcial de la carretera de la Comella amb pas alternatiu regulat per semàfors

La carretera de la Comella, que connecta Andorra la Vella amb Escaldes-Engordany, ha estat reoberta parcialment aquest divendres després de l’esllavissada de pedres que va tenir lloc la nit del passat divendres 15 de febrer. L’incident es va produir entre els quilòmetres 4,5 i 5, prop de les urbanitzacions Comella Parc i La Plana, i va obligar a tallar la via en ambdós sentits per garantir la seguretat dels usuaris.

Després de treballs d’estabilització del talús afectat, iniciats el dilluns 17 de febrer, s’ha pogut restablir el trànsit de manera parcial. Actualment, la circulació es realitza mitjançant un sistema de pas alternatiu regulat per semàfors. No obstant això, les obres per assegurar completament la zona continuaran la setmana vinent. A partir de dilluns, es preveuen talls totals de la carretera entre les 09.30 i les 16.30 hores per permetre l’ús d’una grua de grans dimensions necessària per als treballs d’estabilització. Fora d’aquest horari i durant els caps de setmana, es mantindrà el pas alternatiu regulat per semàfors.

Els serveis tècnics supervisaran l’evolució de les obres per garantir la seguretat de la circulació. Es recomana als conductors que utilitzin rutes alternatives durant els períodes de tancament total i que respectin la senyalització provisional per evitar incidents.

Un mapa de la zona afectada pels talls de trànist a la Comella. | Comú d’Andorra la Vella