Reoberta la frontera amb França després del temporal de neu

Aquest dilluns s’ha restablert l’accés per carretera amb la frontera de França, el qual havia estat tancat durant dos dies a causa del temporal de neu. El Servei de Mobilitat ha informat que la carretera RN22 s’ha reobert al voltant de les 13.00 hores, tot i que encara hi ha restriccions vigents, com per exemple que els vehicles de més de 19 tones no poden circular per aquesta via. El pas de turismes per la RN22 es va tancar dissabte a les 15.00 hores i no s’ha pogut normalitzar fins aquest dilluns. Paral·lelament, aquest matí s’ha reobert també la CG2 al Port d’Envalira, cap a les 11.30 hores.

Les fortes nevades del cap de setmana han obligat a tallar diverses carreteres per garantir la seguretat dels conductors. El temporal ha acumulat gruixos significatius, especialment a les parròquies altes. Segons dades de l’estació meteorològica de la Solana, entre dissabte i diumenge es van registrar 67 centímetres de neu, amb 53 cm el primer dia i 14 cm el segon. A Fonts d’Arinsal, els gruixos acumulats han arribat als 66 cm, dels quals 51 es van registrar dissabte i 15 diumenge. Al Coll de Pa, la nevada ha deixat 53 cm en total, amb 34 cm dissabte i 19 cm diumenge. El Servei Meteorològic ha anunciat que durant el dia d’avui encara podrien caure alguns centímetres més de neu al nord del país, tot i que la nevada serà acompanyada d’un vent més moderat.

Tancament de la frontera francesa el cap de setmana

El tancament de la frontera francesa a causa del temporal va començar dissabte a la tarda, segons van informar les autoritats franceses. Aquesta decisió va estar motivada per les condicions meteorològiques adverses que comprometien la seguretat dels conductors. Tot i la reobertura parcial d’aquest dilluns, els vehicles pesants de més de 19 tones continuen tenint prohibit el pas per la RN22, una restricció que es mantindrà fins que les condicions de la carretera millorin.