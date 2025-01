Prop de 143.000 euros per a la millora de captació d’aigua de les fonts de colors

El Comú d’Andorra la Vella ha adjudicat recentment els treballs de millora del sistema de captació d’aigua de les fonts de la Rotonda per tal d’evitar els problemes de manteniment que han sorgit els darrers temps. Segons publica aquest dijous el matí el BOPA, l’adjudicació ha recaigut sobre l’empresa AGFS, SA per un import global de 142.988,96 euros. A més, el concurs s’ha dut a terme mitjançant la modalitat urgent i ara l’empresa disposarà d’un termini de quinze setmanes per fer front als treballs.

Altrament, cal citar que el consell de Comú de la capital va aprovar a principis de novembre una transferència de crèdit de 100.000 euros per fer front a aquesta intervenció. Així, l’objectiu és que l’aigua que entri pels circuits de la instal·lació sigui més cristal·lina i es faciliti el seu manteniment, ja que la terbolesa de l’aigua del riu comporta complicacions per a les empreses encarregades en dur a terme la neteja dels filtres. Val a dir que aquestes millores tècniques no tenen res a veure amb l’avaria que les fonts van patir el passat estiu.