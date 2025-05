Sessió de consell de comú

El Comú Ordino reorganitzarà el bus comunal en funció de l’allargament de l’L6 fins a la Cortinada

El nou concurs de concessió impulsat per la corporació contempla canvis en les parades per evitar encavalcaments amb la línia nacional

El Comú d’Ordino ha anunciat aquest dijous diverses modificacions en la concessió del servei de transport públic parroquial, coincidint amb la voluntat de millorar-ne l’eficiència i adaptar-lo a les necessitats dels usuaris. La nova concessió, ja aprovada pel consell de comú, s’estendrà fins al 30 de setembre amb l’objectiu de disposar del temps necessari per fer el relleu amb garanties. El concurs inclourà millores logístiques, com ara la possibilitat de transportar esquís durant la temporada d’hivern, una opció que fins ara no era viable per motius de seguretat.

Segons ha explicat la cònsol major, Maria del Mar Coma, un dels principals punts d’estudi és l’allargament de la línia nacional L6 fins a la Cortinada, una proposta que el Comú defensa “amb força” per l’augment poblacional del nucli. “Hi ha molts habitatges, molts nens… penso que és el moment de fer arribar l’L6 a la Cortinada”, ha argumentat Coma. No obstant això, la corporació està a l’espera de l’estudi estatal de línies de transport per acabar de definir els ajustos que es faran al bus comunal, en funció de com quedi la cobertura de la xarxa nacional.

En cas que s’aprovi l’arribada de l’L6 a la Cortinada, es preveu suprimir la parada actual a l’Auditori Nacional i fer que la línia vagi directament cap a Riberamunt. Això implicaria que el bus comunal cobriria el recorregut des del centre d’Ordino fins a les escoles Germans de Riba, evitant així encavalcaments de servei. També es valora l’opció d’ampliar el servei parroquial fins als Buners, sempre que els estudis tècnics ho permetin i es pugui mantenir l’horari habitual. “Hem de veure si hi ha temps suficient per mantenir els horaris”, ha puntualitzat Coma.

Paral·lelament, el consell de comú ha aprovat el nou reglament de subvencions, que afecta no només l’àmbit esportiu, sinó també el social i el cultural. L’objectiu és unificar els criteris de concessió, ja que fins ara cada departament seguia procediments diferenciats. “El principal canvi és que, de moment, l’hem escrit”, ha dit la cònsol, amb un to irònic però revelador de la manca d’un marc comú fins ara.

A partir d’ara, totes les sol·licituds d’ajudes hauran de presentar-se al setembre, mitjançant una documentació estandarditzada que inclourà informació com el nombre de membres de l’entitat, les activitats previstes, el grau de participació local i l’impacte econòmic o social generat. També es demanarà una memòria posterior per avaluar els resultats obtinguts. “Volem saber a on van destinats els diners que dona el comú”, ha explicat Coma, destacant que es tracta de garantir que les subvencions siguin útils per al conjunt de la ciutadania i per al teixit comercial de la parròquia.

En aquest mateix àmbit, s’ha aprovat el finançament de tres esdeveniments esportius destacats: una prova d’escalada organitzada per la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), la cursa ciclista MoraBanc Clàssica i el Campionat d’Europa de Rugbi 7, que se celebrarà els dies 20, 21 i 22 de juny a Ordino.