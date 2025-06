Tecnologia i participació ciutadana

Ordino impulsa la digitalització amb el llançament d’eAgora, la nova aplicació mòbil que substitueix Ordinoésviu

La nova plataforma incorpora funcionalitats com una agenda d’activitats, notificacions personalitzades i un canal d’entitats locals

Els telèfons mòbils s’han convertit en un element indispensable en la vida quotidiana, i molt poca gent surt de casa sense portar-ne un. Conscient d’aquesta realitat, el Comú d’Ordino ha llançat una nova aplicació mòbil, eAgora, que substitueix la ja obsoleta Ordinoésviu.

«Hem volgut fer un pas endavant i oferir una eina més actualitzada, dinàmica, àgil i amb moltes més funcionalitats», ha explicat la consellera de Comunicació i Sistemes d’Informació, Participació Ciutadana i Associacionisme d’Ordino, Meritxell Rabadà. Segons ha detallat, l’antiga aplicació presentava greus limitacions: no es rebien incidències, els nous usuaris no es podien registrar i les actualitzacions no funcionaven correctament.

Actualment, uns 200 usuaris ja s’han donat d’alta a la nova plataforma, que busca fer més fluida la comunicació entre el comú i la ciutadania. Tot i així, Rabadà i la tècnica de Comunicació i Participació Ciutadana, Ester Pons, han recordat que el canvi no és automàtic i que cal descarregar i registrar-se a eAgora de forma manual. L’objectiu és arribar, com a mínim, als més de 3.000 usuaris que tenia Ordinoésviu, i si és possible, superar-los.

«Aquesta és una aplicació no només pensada per als veïns de la parròquia, sinó també per als habitants del país i els turistes», ha explicat Pons, destacant que eAgora no és exclusiva del Comú d’Ordino, sinó que es tracta d’una plataforma desenvolupada per un programador espanyol, amb informació d’altres regions i països.

L’aplicació, disponible per a dispositius Android i iOS, ja compta amb el perfil actiu del Comú d’Ordino. Amb un disseny més visual i intuïtiu, Rabadà ha subratllat que permetrà establir una “comunicació bilateral” més directa amb la ciutadania. Per accedir-hi, només cal proporcionar un nom i un correu electrònic. Després, es pot marcar el perfil del Comú d’Ordino com a favorit i activar notificacions personalitzades mitjançant subàgores.

Actualment, tres entitats ja s’han adherit a la nova plataforma: l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, l’Esbart Valls del Nord i el Club de Karate Xavi Herver. “Tindran un canal propi que es podrà consultar de forma separada o integrada dins del perfil del comú”, ha detallat Pons, afegint que totes les entitats vinculades a la corporació comunal poden sol·licitar-ne l’accés.

Una de les novetats destacades és la incorporació d’una agenda actualitzada d’activitats a la parròquia, una funcionalitat que l’anterior aplicació no oferia. També s’ha habilitat un espai per comunicar incidències i suggeriments, així com per rebre notificacions urgents, com ara talls de carretera.

Segons ha indicat Pons, eAgora funciona “com qualsevol altra aplicació”, amb la possibilitat de fer scroll i accedir a una secció de descobreix per consultar entitats o informacions noves que encara no s’hagin afegit als preferits.

Altres funcionalitats inclouen un servei d’objectes perduts, on els usuaris poden publicar informació sobre objectes trobats o desapareguts, i un apartat de preguntes freqüents per resoldre dubtes sobre el funcionament de l’aplicació, gestionat pel mateix Comú d’Ordino.

D’altra banda, Rabadà ha avançat que s’està treballant en la incorporació d’enquestes i processos participatius a través de la plataforma. “Ara mateix no hem pogut activar aquest tipus de funcionalitat perquè l’aplicació encara no s’havia presentat, però podrem fer qualsevol tipus d’enquesta de satisfacció o demanda”, ha precisat Pons.