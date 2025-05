Èxit de públic i tradició ramadera

Ordino clou la Fira del Bestiar amb 3.500 visitants i consolida el seu paper com a referent ramader i cultural

La cinquena edició brilla per la qualitat del bestiar, l'èxit de la subhasta i la gran participació en les activitats culturals i familiars

La cinquena edició de la Fira del Bestiar d’Ordino ha tornat a demostrar la seva capacitat d’atracció malgrat les condicions meteorològiques adverses. Segons el recompte dels eco comptadors, al llarg dels tres dies de celebració es van registrar 3.500 visitants, una xifra similar a la de l’any passat, amb una afluència màxima el diumenge al matí, coincidint amb la tradicional subhasta de vaques brunes. La nova ubicació a l’aparcament de la Plana dels Camps ha estat un dels aspectes més ben valorats tant pels visitants com pels participants, gràcies a la seva millor visibilitat i espai per a la distribució dels animals.

En total, es van exposar prop de 190 caps de bestiar, representant pràcticament totes les explotacions ramaderes de la parròquia. Des de la corporació comunal s’ha posat en relleu la qualitat de les races presentades —bruna, equina i ovina—, consolidant Ordino com un referent en el sector ramader. Un dels moments més esperats de la fira va ser la subhasta de tres vaques brunes criades a la reserva de la biosfera, que va assolir un total de 12.000 euros. Les adjudicacions van recaure en Inversions Espot, Secnoa-Grandvalira i el Refugi Alpí. L’Associació Hi arribarem rebrà 1.200 euros d’aquests ingressos.

L’activitat no va faltar durant tot el cap de setmana. Més de 430 escolars van visitar la fira el divendres, mentre que el concurs d’alliolis, amb premi per al restaurant L’Ensegur, i les actuacions del grup folklòric Les Bethmalais i de l’Esbart Valls del Nord, així com la desfilada de buners, van animar l’ambient. També van destacar les demostracions d’oficis i el mercat artesanal, situats entre el jardí de la Casa Pairal i l’era de Casa Rossell, que van tenir lloc durant tot el dissabte i diumenge.

Les parades gastronòmiques van ser de les més concorregudes, especialment dissabte al matí, amb una oferta de productes locals i artesanals que va captivar els assistents. Entre les activitats participatives, el tir amb arc va despertar un gran interès entre públic de totes les edats, convertint-se en una de les propostes més populars. Les demostracions d’oficis tradicionals com la forja, la ceràmica, o el treball amb fusta, ferro i llana, també van tenir molt bona acollida, especialment entre les famílies.