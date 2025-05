Caminada inclusiva

‘L’Ocell de mil colors’, una marxa popular per a persones amb discapacitat, aportarà cadires especials

D'entre una setantena d'inscrits, i amb l'objectiu d'arribar fins al Santuari de Canòlich, ja hi ha 10 persones amb discapacitat funcional allistades

LAUesport i el Comú de Sant Julià de Lòria organitzen una caminada popular inclusiva perquè les persones amb discapacitat funcional puguin gaudir de la muntanya. De forma que aquest diumenge, 25 de maig, les persones amb mobilitat reduïda podran desplaçar-se fins al santuari de Canòlich gràcies a l’associació ‘Hi arribarem’, que facilitarà unes cadires de rodes especials perquè les persones amb discapacitat hi puguin arribar recorrent els últims dos quilòmetres.

Pel que fa als detalls, la comitiva sortirà des d’una de les bordes intermèdies de Bixessarri a les 11.00 del matí. Un cop arribin al seu destí, se celebrarà una missa i llavors tindrà lloc un dinar popular. A hores d’ara, ja hi ha unes 10 persones amb diversitat funcional inscrites a l’esdeveniment, anomenat ‘L’ocell de mil colors’, a banda dels voluntaris i altres persones que els acompanyaran.

Es tracta d’una proposta que va sorgir des del LAUesport. En aquest sentit, el centre esportiu ja ha organitzat diferents activitats solidàries, però en aquest cas, han apostat per una caminada molt lligada a l’Aplec de la Mare de Déu de Canòlich, que se sol celebrar el darrer dissabte del mes de maig on els lauredians fan un pelegrinatge fins al santuari i allà es fa una missa, una benedicció i un dinar, comunica l’ANA.

“Vam aprofitar per proposar a persones que han hagut de deixar de pujar a Canòlich per una diversitat funcional o una discapacitat o gent que no ho ha pogut fer mai, donar-los la possibilitat de poder-ho fer”, ha explicat el director de LAUesport, Oscar Balcells, que ha agregat: “Per nosaltres si hi hagués cinc persones que van haver de deixar de poder pujar a Canòlich o que no hi han pujat mai al santuari, ja és un èxit donar-los aquesta oportunitat“.

Per això, les persones inscrites recorreran per la carretera els dos últims quilòmetres a través d’unes cadires adaptades per fer aquest tipus de travesses, les quals disposen d’uns braços portadors que en ser empeses per voluntaris permeten que es desplacin.

“Ens ho prendrem amb calma per ajudar a la gent que ho puguin fer amb tranquil·litat”, ha destacat el responsable del complex esportiu. Un cop allà, mossèn Pepe oferirà una missa, es beneirà les cadires de rodes i posteriorment se celebrarà un dinar popular. “Hi ha unes quantes persones que estan somniant en poder pujar fins al santuari i de gaudir”, ha remarcat el president de l’associació ‘Hi arribarem’, Joan Rossell.

D’altra banda, s’ha escollit el nom de ‘L’ocell de mil colors’ en referència a la llegenda de Canòlich: “Li vam voler donar aquest nom per la dualitat que té el desplaçament des de Bixessarri fins al santuari perquè li donem aquesta connotació amb la tradició de Canòlich i després també pel fet de volar, el que pot fer aquest ocell i la manera de desplaçar-se amb aquesta vinculació de la gent que li costa més”, ha justificat Balcells.

Finalment, els ciutadans que vulguin participar encara s’hi poden inscriure a través de la pàgina web de LAUesport. En aquests moments hi ha una setantena d’inscrits. “Convidem a totes les persones que els agradi la solidaritat i la muntanya que ho vinguin a veure”, ha declarat Rossell. De fet, el responsable de l’entitat ha recomanat que la gent s’afegeixi a la comitiva per tal que es pugui fer una mica de gresca durant tota la cita perquè les persones amb discapacitat “gaudeixin de la pujada o de les vistes”, ha conclòs.