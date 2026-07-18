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El Periòdic d'Andorra
Multes de fins a 6.000 euros

L’elevat risc d’incendi obliga Canillo a prohibir l’encesa de focs i l’ús de material pirotècnic a tota la parròquia

La mesura pretén protegir els boscos davant les actuals condicions, i els incompliments podran ser sancionats amb multes de fins a 6.000 euros

El Comú de Canillo ha prohibit l’encesa de focs, així com l’ús de petards i de qualsevol altre material pirotècnic a tota la parròquia davant l’elevat risc d’incendi. La mesura, la qual estarà vigent fins a nova comunicació, té com a objectiu prevenir possibles focs forestals i garantir la seguretat tant de les persones com del medi natural. Una decisió que, segons la corporació comunal, respon a les condicions actuals de risc i busca protegir els boscos, els espais naturals i els béns públics i privats, així com evitar situacions que puguin posar en perill la població.

En aquest sentit, el comú fa una crida a la responsabilitat de la ciutadania perquè respecti la prohibició i extremi les precaucions mentre es mantingui activa la restricció. La corporació recorda, a més, que l’incompliment d’aquesta prohibició constitueix una infracció i pot comportar sancions de fins a 6.000 euros, d’acord amb la normativa vigent.

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