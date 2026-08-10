Moliné sol·licita a l’Executiu els criteris emprats per fixar la nova classificació i retribucions del personal de Justícia

La consellera general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Laia Moliné, ha registrat aquest dilluns una demanda d’informació per obtenir tota la documentació tècnica que ha servit de base al projecte de llei del personal del Consell Superior de la Justícia.
En aquest sentit, des del grup formalitzen la iniciativa per respondre a la «voluntat d’analitzar amb rigor una reforma que modifica profundament el model d’organització del personal de l’administració de Justícia i que, per consegüent, tindrà un impacte directe en la classificació professional, el règim retributiu i la distribució de competències entre el Govern i el Consell Superior de la mateixa».
Al·legant que «la justícia requereix un grau especial d’autonomia institucional que garanteixi la seva independència respecte del poder executiu, qualsevol modificació del règim del seu personal ha d’estar especialment motivada i sustentada en criteris objectius, transparents i verificables», han fet valdre al seu escrit des del PS. Com també han recordat que la memòria del projecte citat defensa el nou model i pondera la necessitat d‘apropar el règim del personal de l’administració de Justícia al de la Funció Pública, «mantenint alhora determinades especificitats».
«En el cas que la reforma creí un règim singular per al seu personal d’administració, el mínim exigible és poder saber els estudis que el justifiquen. Han d’estar basats en criteris tècnics, objectius i transparents» – Laia Moliné
El que ha posat de manifest la formació és que considera que «encara no s’ha justificat per què aquestes especificitats es tradueixen en una graella retributiva diferenciada i quins criteris tècnics s’han fet servir per determinar la classificació de cada lloc de treball». En aquest sentit, Moliné considera que abans que el Consell General debati el projecte «és imprescindible disposar dels estudis que acreditin que aquesta classificació respon a una valoració objectiva dels llocs de treball«.
És per això que la consellera general ha al·legat que «si la reforma crea un règim singular per al personal de l’administració de Justícia, el mínim exigible és conèixer els estudis que el justifiquen. Les decisions que afecten les condicions laborals i les retribucions dels treballadors públics han d’estar fonamentades en criteris tècnics, objectius i transparents«, ha exposat al comunicat.
En definitiva, tota la demanda d’informació registrada per Moliné extreu sol·licitar, entre d’altres, «la relació de llocs de treball vigent, el manual descriptiu de cada plaça, els informes de valoració, la metodologia utilitzada, els factors de puntuació, les puntuacions assignades a cada lloc, com també els informes jurídics que avalen la classificació retributiva i els estudis econòmics que sustenten el nou model«.