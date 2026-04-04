Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La directora de la prova, Neus Cervera, durant el briefing previ a la cursa. | ANA / M.R
Agències
Retorn esportiu al Pas

La Cronoescalada Nocturna del Pas de la Casa torna amb una quarantena de participants i condicions òptimes

La prova recuperada reuneix corredors amb bon estat de neu i destaca la presència de Nikola Matkova i la participació gairebé completa

La 28a edició de la Cronoescalada Nocturna del Pas de la Casa ha comptat amb una quarantena de participants, s’ha desenvolupat amb unes condicions immillorables i ha tingut la presència destacada de la corredora Nikola Matkova, de nivell mundial i amb experiència en competicions de la ISMF.

De fet, el vicepresident del Club Pirinenc Andorrà, Roc Adrán, ha destacat que gairebé s’ha assolit el límit previst de 50 inscrits, un fet que consideren tot un èxit, especialment tenint en compte que la cursa no se celebrava des del 2023. “Estem contents perquè hem tingut bona neu a final de temporada i hi ha gent que es podrà posar a prova amb aquesta cursa. Han pogut estar entrenant durant tota la temporada i aquesta cursa els suposarà una prova final per a ells” ha comentat.

El Club Pirinenc Andorrà celebra l’alta participació en el retorn de la cursa, després de dos anys sense celebrar-se

Per la seva banda, el conseller de Reactivació Econòmica del comú d’Encamp, Nino Marot, ha ressaltat la importància que el Pas de la Casa hagi pogut recuperar aquesta cronoescalada. “És una prova que ens enorgulleix molt, amb condicions ideals, bon temps i molt bona neu. Felicitem el Club Pirinenc Andorrà, la Federació i tots els voluntaris per fer-ho possible” ha comentat.

La cursa, només d’ascens, ha recorregut la pista directa del Pas de la Casa, des del telecadira del Coll Blanc fins a la part superior, seguint aproximadament la línia del telecadira per sota. Amb un recorregut d’1,7 km i 420 metres de desnivell positiu, ha estat una prova ràpida i exigent, amb els corredors de les categories U14 i U16 que han sortit a les 18 hores, i la resta de participants a les 18.30 hores. Un cop finalitzada, la cursa ha comptat amb l’entrega de premis al Centre esportiu del Pas de la Casa, on tots els participants han pogut gaudir d’un refrigeri i de sortejos de material esportiu i altres sorpreses.

Comparteix
Notícies relacionades
Un adeu que reforça la memòria i interpel·la el futur cultural del país
Les mones mantenen la tradició amb noves propostes personalitzades i una demanda creixent al Principat
Un FC Andorra imperial s’imposa davant un Racing de Santander que s’apaga amb el pas dels minuts (6-2)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
El MoraBanc Andorra cau amb orgull a la pista del Reial Madrid després de competir fins al final del partit
  • Esports
L’FC Andorra obre un nou entrenament al públic amb activitats especials per reforçar el vincle amb l’afició tricolor
  • Esports
Prop de 350 participants prenen part en la de la Mamba Ski Race, consolidant la prova com una cita destacada
Entrevistes esportives
Alejandro Doña
Director tècnic del Club Rítmica Valira
Roger Puig
Esquiador paralpí
Naiara Liñán
Taekwondista

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu