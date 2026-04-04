La Cronoescalada Nocturna del Pas de la Casa torna amb una quarantena de participants i condicions òptimes

La 28a edició de la Cronoescalada Nocturna del Pas de la Casa ha comptat amb una quarantena de participants, s’ha desenvolupat amb unes condicions immillorables i ha tingut la presència destacada de la corredora Nikola Matkova, de nivell mundial i amb experiència en competicions de la ISMF.
De fet, el vicepresident del Club Pirinenc Andorrà, Roc Adrán, ha destacat que gairebé s’ha assolit el límit previst de 50 inscrits, un fet que consideren tot un èxit, especialment tenint en compte que la cursa no se celebrava des del 2023. “Estem contents perquè hem tingut bona neu a final de temporada i hi ha gent que es podrà posar a prova amb aquesta cursa. Han pogut estar entrenant durant tota la temporada i aquesta cursa els suposarà una prova final per a ells” ha comentat.
Per la seva banda, el conseller de Reactivació Econòmica del comú d’Encamp, Nino Marot, ha ressaltat la importància que el Pas de la Casa hagi pogut recuperar aquesta cronoescalada. “És una prova que ens enorgulleix molt, amb condicions ideals, bon temps i molt bona neu. Felicitem el Club Pirinenc Andorrà, la Federació i tots els voluntaris per fer-ho possible” ha comentat.
La cursa, només d’ascens, ha recorregut la pista directa del Pas de la Casa, des del telecadira del Coll Blanc fins a la part superior, seguint aproximadament la línia del telecadira per sota. Amb un recorregut d’1,7 km i 420 metres de desnivell positiu, ha estat una prova ràpida i exigent, amb els corredors de les categories U14 i U16 que han sortit a les 18 hores, i la resta de participants a les 18.30 hores. Un cop finalitzada, la cursa ha comptat amb l’entrega de premis al Centre esportiu del Pas de la Casa, on tots els participants han pogut gaudir d’un refrigeri i de sortejos de material esportiu i altres sorpreses.