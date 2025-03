La carretera de la Comella reobre amb pas alternatiu després de l’esllavissada del 16 de febrer

La carretera de la Comella, que connecta Andorra la Vella amb Escaldes-Engordany, ha reobert aquest dijous al trànsit amb un sistema de pas alternatiu regulat per semàfors. La via havia estat tallada des del divendres 16 de febrer, quan una esllavissada de pedres va obligar a interrompre la circulació per garantir la seguretat.

Després de més de dues setmanes de restriccions, els treballs per estabilitzar el talús avancen segons el calendari previst. Es preveu que en poc més d’un mes es pugui recuperar la normalitat i restablir la circulació en ambdós sentits. L’actuació forma part del pla de millora de la seguretat viària impulsat pel Comú d’Andorra la Vella, que al novembre va adjudicar les obres d’estabilització a l’empresa Edicom per un import de 177.264 euros.

Aquesta intervenció és clau per prevenir nous despreniments en un tram on ja s’havien registrat episodis similars en el passat, reforçant així la seguretat de la infraestructura i dels usuaris de la via.