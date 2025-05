Èxit de participació

La 42a Travessa d’Encamp assoleix un rècord de 1.515 inscrits i consolida la seva projecció internacional

La cursa de muntanya més antiga del país incorpora una prova vertical homologada per la ISMF i una cursa infantil

La 42a edició de la Travessa d’Encamp, organitzada per OTSO Sport i considerada la cursa de muntanya més antiga d’Andorra, ha estat presentada aquest dimecres amb una xifra rècord d’inscripcions: 1.515 corredors. Aquest volum de participants confirma la consolidació definitiva de la prova dins el calendari esportiu del país.

“El primer any que vam assumir l’organització hi havia 300 inscrits, i ara hem superat els 1.500. No es tracta de créixer desmesuradament, sinó de forma sostinguda”, ha explicat el director d’OTSO Sport, Jordi Solé. Des del Comú d’Encamp, el conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha afegit que “cada any millorem la prova, i això es reflecteix en la seva projecció internacional”.

Una de les principals novetats d’enguany és la incorporació de dues noves curses: la vertical de dos quilòmetres i una prova infantil urbana de 0,91 km, adreçada a infants de 6 a 11 anys. Tot i que aquestes categories no han assolit el nombre de participants esperat, l’organització confia en el seu creixement futur. “És probable que el missatge no hagi arribat correctament. Ens vam centrar en les escoles de la parròquia i de cara a l’any vinent ampliarem la comunicació a tot el país, incloent-hi les famílies dels participants”, ha detallat Solé.

Pel que fa a la cursa vertical, enguany ha obtingut l’homologació de la Federació Internacional d’Esquí de Muntanya (ISMF), cosa que permetrà la seva inclusió en el calendari internacional l’any vinent. “Esperem una afluència de corredors internacionals, especialment d’Espanya, França i Itàlia”, ha afirmat el director d’OTSO Sport.

A més d’un augment global d’inscripcions, també destaca la diversificació de la procedència dels participants. La nacionalitat espanyola continua sent la més representada amb un 61,8% del total, seguida de la francesa (19,5%), l’andorrana (10,9%), la italiana (0,7%) i altres nacionalitats (4,2%).

Aquest increment també té un impacte directe en l’economia local. Segons el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, “el 94% dels inscrits de l’any passat van pernoctar al país amb una mitjana de 3,3 acompanyants per persona i una despesa de 100 euros per dia. Això va generar un retorn econòmic estimat entre 350.000 i 400.000 euros”. En aquest sentit, l’organització manté les dates per al 2025 entre el 23 i el 25 de maig, una època considerada “idònia per afavorir la desestacionalització turística”.

El programa manté les distàncies de 7, 12, 21, 42 i 48 quilòmetres, però elimina la de 126 quilòmetres per concentrar esforços en les curses amb més demanda. “Ens centrem en les de 21, 42 i 84 km, que han experimentat un augment significatiu de participants”, ha indicat Solé.

Tot i les previsions meteorològiques favorables, els recorreguts de les tres curses més llargues s’han modificat a causa de la presència de neu. “Protecció Civil ens ha recomanat no accedir als refugis de l’Illa i d’Ensagents, i hem preferit no arriscar-nos per evitar situacions de risc”, ha puntualitzat Solé.

Pel que fa a la dotació econòmica, es mantenen els premis en metàl·lic per a les tres distàncies principals: 750 euros pel primer classificat, 500 euros pel segon i 250 euros pel tercer. Tots els participants rebran una samarreta i uns mitjons oficials dissenyats per la marca navarresa Kukuxumusu. “És un disseny diferent, però ens sembla que ha quedat molt atractiu”, ha dit el director d’OTSO Sport. Els infants també rebran una medalla i productes promocionals. A més, s’habilitarà un punt de venda de marxandatge a causa de la demanda registrada.

Com en l’edició anterior, es manté el sistema de control individualitzat per corredor. Aquest sistema permet localitzar els participants en temps real a través de l’aplicació LiveTrail i d’una pantalla situada a la plaça dels Arínsols. “L’any passat vam poder localitzar un corredor que s’havia perdut. Això dona tranquil·litat tant a l’organització com a les famílies”, ha assenyalat l’equip organitzador. Per a futures edicions, es preveu la implementació de xips electrònics per millorar encara més el control de la cursa.