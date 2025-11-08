La 33a Mostra Gastronòmica esgota totes les entrades disponibles i reuneix fins a 450 comensals i 20 restauradors

La 33a Mostra Gastronòmica d’Andorra i Pirineus torna a Ordino amb èxit absolut de convocatòria. La cònsol major, Maria del Mar Coma, ha anunciat aquest dissabte, durant la inauguració del Saló Ordino Gourmet, que totes les entrades s’han exhaurit. En total, l’edició d’enguany comptarà amb 450 comensals i 20 restauradors participants, set dels quals provenen de l’altra banda de la frontera.
Coma ha celebrat que la mostra mantingui “un format consolidat” i ha explicat que “cada any intentem introduir alguna novetat que aporti més valor”. En aquesta edició, el vi s’ha convertit en el producte protagonista, amb degustacions i maridatges especials, així com la presència de viticultors que presenten els seus cellers i productes. Entre les novetats, també destaca la col·laboració amb l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), que aporta tots els vins —procedents de la Denominació d’Origen Catalunya— que els assistents podran tastar durant el dinar i la mostra.
“En altres edicions havíem estat en espais coberts, però hem volgut fer-ho més proper al poble […] Fer-ho al novembre potser no és el més idoni” – Maria del Mar Coma
Pel que fa a la logística, la cònsol ha assenyalat que el Saló Gourmet canvia enguany d’ubicació, traslladant-se al carrer Major i la plaça Major d’Ordino, en format obert. “En altres edicions havíem estat en espais coberts, però hem volgut fer-ho més proper al poble”, ha explicat. Tot i això, Coma ha deixat la porta oberta a noves ubicacions de cara a futures edicions, “ja que fer-ho al novembre potser no és el més idoni”.
Un aparador per als productors
La mostra també es consolida com un aparador per a petits productors i viticultors del territori. Cèlia, productora de vins ecològics de Tarragona, ha destacat que l’esdeveniment “és una oportunitat per donar-se a conèixer i fer honor als restaurants i hotels d’Andorra que ja confien en nosaltres”. Entre els seus productes hi ha vins procedents de Figuerola del Camp, Lleida, el Priorat i el Penedès. La viticultora confia que “vingui gent de tot Andorra” i que “els assistents descobreixin nous vins i nous olis”, tot reivindicant el paper d’aquesta trobada com un punt d’enllaç entre el productor local i el públic gastronòmic.