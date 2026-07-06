Escaldes prepara una Festa Major de cinc dies amb un dispositiu de seguretat reforçat als accessos i als concerts

Els fets ocorreguts i denunciats fa unes setmanes a Encamp amb l’agressió per part d’un grup de joves al conseller general demòcrata Pere Marsenyach han transcendit i s’han traslladat en una preocupació evident per als comuns en dotar d’una seguretat especial els seus propers esdeveniments. Així ho ha fet saber aquest matí el cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Quim Dolsa, qui avançant la programació de la Festa Major, la qual tindrà lloc enguany dels dies 22 a 26 de juliol i sent així especialment llarga, ha fet un clam al civisme: «Enguany tenim una preocupació per la seguretat, ja que no volem tenir problemes com han pogut succeir darrerament en altres indrets, tot i haver sigut un fet puntual, però greu», ha comentat.
Per aquest motiu, l’administració escaldenca i juntament amb la Unió Proturisme han decidit afegir una vigilància extra als accessos de la festa, la qual tindrà lloc novament a l’aparcament dels Veedors, per tal d’evitar possibles baralles i que les persones excedides d’alcohol puguin causar desperfectes o altercats. En aquest sentit, Dolsa ha concretat que sobretot a les zones de pàrquings i a les entrades dels concerts hi hagi més agents de circulació i una seguretat privada, els quals s’encarregaran del correcte funcionament disciplinari. Per la seva banda, i acompanyant al dirigent comunal, el president de la Unió Proturisme, Jaume Ambor, ha subratllat que en l’edició anterior «també es va optar per un reforç de la seguretat per evitar el beure al carrer».
El portaveu de l’entitat que coopera amb el Comú d’Escaldes-Engordany per a l’organització de la festivitat també ha remarcat que qualsevol incident observat i notificat pels agents de seguretat, així com dels membres de la mateixa proturisme, s’alertaran a la Policia i traslladaran als individus als quatre furgons que hi hauran desplegats. A més, també ha estat interessant conèixer que, tot i no tenir un punt lila com a tal, «se sap com actuar davant un protocol com aquest i no tindriem cap inconvenient en muntar-lo», ha avançat Ambor. Quant als detalls de la festa, destaquen els 200 joves voluntaris que col·laboraran pel seu bon funcionament i com va sent habitual «el programa satisfarà l’oferta de grans, petits i no residents del país».
Un programa per a tota la canalla
Sabent doncs la protecció ciutadana que es contempla, Ambor ha passat a citar ràpidament el programa per a aquesta Festa Major 2026 indicant de primeres que els plats forts musicals que l’acompanyaran seran les actuacions del grup català 31 FAM (dimecres 22 a les 23.00 hores) i el Tribut Canet Rock (dijous 23, també a les 23.00 hores), ambdós tenint lloc a l’aparcament dels Veedors. Altrament, el president de la Unió Proturisme ha realçat l‘oportunitat que se li torna a donar al talent local i a les joves promeses nacionals «brindant-los novament un escenari per exposar la seva música».
D’aquesta forma, la Festa Major té prevista el tret de sortida el pròxim 18 de juliol amb el tradicional festival de l’esbart Santa Anna a les 21.30 hores, on es podrà apropar qui vulgui a gaudir de l’espectacle al Prat del Roure i sense cap preu d’entrada. Uns dies més endavant, dimecres 22, s’iniciarà la festivitat a les 17.15 hores amb el repic de campanes i traques, seguida del pregó a càrrec del Pubillatge de la parròquia. La inauguració del mercat tindrà lloc a les 18.15 hores i els cinc dies es podrà visitar a l’avinguda de les Nacions Unides.
Aquest primer dia també rebrà la clàssica ‘hamburguesada’ popular a l’escenari dels concerts a les 21.00 hores, mentre que el dijous 23 el més destacat seran els tallers artístics per a nens de 18.30 a 20.30 hores, el pas en fals a les 21.30 hores i l’actuació citada anteriorment. Quant al divendres 24, destaca un any més el torneig de pàdel familiar, a partir de les 10.00 hores, el concert de joves promeses a la plaça de l’Església a les 12.00 hores, la festa de l’escuma a les 18.00 hores i una actuació a càrrec de la Banda Neon a l’aparcament dels Veedors (23.00 hores). Val a dir que la música del DJ Marc Montalvo es podrà sentir a la matinada d’aquests tres primers dies.
Per acabar, la festivitat torna a aplegar els actes més tradicionals el cap de setmana, dissabte 25 i diumenge 26, i així es veurà reflectit amb la missa en honor al patró d’Escaldes-Engordany dissabte a les 09.00 hores a la capella de Sant Jaume, seguida d’un l’esmorzar ofert per la UPTEE. Mentre que l’endemà, l’església de Sant Pere Màrtir acollirà la missa de Santa Anna en honor a la patrona escaldenca des de les 12.00 hores, acte que comptarà amb la presència del pubillatge i l’Esbart Santa Anna.
Com a activitats d’oci destacades, sobresurt dissabte una sessió d’una hora de «zumba fluor» de 21.45 a 22.45 hores i l’actuació ‘retro’ amb música dels 90 (un any més) a partir de les 23.00 hores, tot a la zona dels Veedors. Quant a diumenge, i remarcat pel mateix Ambor, a banda del ball de Santa Anna, i haurà per primera vegada un tast de cerveses protagonitzat per Estrella Galicia a la plaça de l’Església des de les 19.00 a les 21.00 hores. Val a dir que es confia en la continuació de l’aparcament citat per acollir l’any següent la festivitat, tot i que Dolsa avisa que ja hi ha un altre espai enjardinat on es podria substituir per a un futur.