Celtas Cortos i The Tyets encapçalen la Festa Major de la capital: “Volem una celebració viva i oberta a tothom”

El Comú d’Andorra la Vella ha presentat el cartell musical de la Festa Major, la qual se celebrarà del 30 de juliol al 3 d’agost a la plaça Guillemó i que incorpora com a principal novetat una jornada addicional de concerts el dijous amb una aposta específica pel talent nacional. Així ho ha explicat la cònsol menor, Olalla Losada, qui ha destacat que aquesta ampliació respon a la voluntat de reforçar la presència d’artistes del país: “Aquesta jornada sorgeix de la voluntat i l’aposta del comú per continuar dotant d’espais de promoció i difusió el nostre talent nacional”.
En aquest sentit, el tret de sortida de la programació anirà a càrrec dels grups andorrans Els Senyora i Freyja. Losada ha remarcat que la incorporació d’aquesta jornada també dona resposta a les aportacions recollides en les enquestes de valoració de l’any passat, en què van participar 200 persones, i on es demanava “una major presència de grups andorrans”. La cònsol ha subratllat que el conjunt de la programació s’ha configurat tenint en compte aquestes aportacions i amb l’objectiu de fer de la Festa Major “una celebració compartida, viva i oberta a tothom”.
Pel que fa a la resta de concerts, entre el 31 de juliol i el 3 d’agost actuaran grups com Celtas Cortos, The Tyets, La Ludwig Band, Amics de les Arts i Doctor Prats, així com Mamadousha, la Principal de la Bisbal i La Loca Histeria. Entrant al detall, el cap d’àrea de Cultura, Jan Cartes, ha explicat que el divendres 31 de juliol serà el torn de Mamadousha i La Ludwig Band, mentre que el dissabte 1 d’agost actuaran Celtas Cortos i The Tyets. El diumenge 2 d’agost passaran per l’escenari la Principal de la Bisbal i La Loca Histeria, i el dilluns 3 d’agost tancaran la programació Amics de les Arts i Doctor Prats. Les nits de divendres, dissabte i diumenge es completaran amb sessions de DJ. Tots els concerts seran gratuïts i tindran lloc a la plaça Guillemó.