L’Associació de Músics reclama avançar en la millora de l’Estatut de l’Artista: «Cal posar els papers sobre la taula»

Amb les festes majors enrere, l’Associació de Músics d’Andorra (ASMA) valora positivament l’esforç per part dels comuns per promocionar la música i els artistes locals, tot i que encara queda molta feina per fer. Precisament, una de les exigències que l’entitat manté des de fa temps és la millora de l’Estatut de l’Artista, sent aquest tema un dels eixos centrals de la reunió celebrada entre el Ministeri de Cultura i l’ASMA aquest passat dimarts. Així, i segons ha recalcat en declaracions a EL PERIÒDIC el president de l’entitat, Joan Gómez, Govern ja està treballant en aquest millora, però encara «no es pot dir res perquè cal posar els papers sobre la taula«.
Per altra banda, durant les converses mantingudes, des de l’ASMA també es va voler posar èmfasi en la figura de l’artista intermitent: «Govern assegura que està treballant perquè aquests músics puguin cotitzar quan fan concerts«, ha afirmat Gómez, qui també ha destacat la manca de «connexió entre els músics i les entitats«. «Els músics sabem què és el que passa en l’àmbit musical al país, ens coneixem entre nosaltres i estaria molt bé que les institucions comptessin amb músics per saber què està passant«, ha apuntat el president de l’entitat, remarcant la importància que els comuns també es mantinguin al dia de les darreres novetats musicals al país.
«A vegades s’ha d’adquirir un espai que no està preparat i l’has d’adaptar. Les sales polivalents ajudarien molt al teixit cultural i a portar més artistes» – Joan Gómez
Addicionalment, també continuen reclamant espais on poder fer música en directe. «A vegades s’ha d’adquirir un espai que no està preparat i l’has d’adaptar. Les sales polivalents ajudarien molt al teixit cultural i a portar més artistes», ha indicat Gómez, admetent que «es nota» que falten aquest tipus de sales en territori andorrà. Tot i això, el president de l’ASMA es mostra agraït pel fet que una part de l’antic aparcament dels Pouets s’habiliti per acollir uns 56 locals d’assaig musical, una decisió que des de l’entitat consideren que afavorirà els artistes.
Pel que fa a l’escena dels músics emergents al Principat, el president de l’associació ha afirmat que, tot i que sorgeixen nous músics, «tant d’escena com de col·laboracions», hi ha una manca d’interès per part dels més joves: «Crec que les noves generacions no ho veuen tant i volem que s’interessin per la música local». En aquest sentit, Gómez demana que es posin més eines a disposició d’aquests nous artistes per millorar el seu accés a informació que els serveixi per facilitar els seus primers passos com a artistes musicals.