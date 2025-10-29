Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La presentació de la nova edició del Poblet de Nadal, a càrrec de Sergi González i Olalla Losada. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
Agències
El pressupost se situarà entre 400.000 i 450.000 euros

El Poblet de Nadal incorpora un ‘trenet dels desitjos’ i una experiència immersiva com a principals novetats

L’esdeveniment, que se celebrarà del 28 de novembre al 5 de gener, reforça el caràcter familiar i aposta per activitats adreçades al públic infantil i juvenil

El Poblet de Nadal d’Andorra la Vella tornarà del 28 de novembre al 5 de gener amb novetats destacades que amplien l’oferta d’activitats i espais. Entre elles, hi haurà el ‘trenet dels desitjos’, un nou tren turístic que recorrerà els principals punts del centre de la parròquia, i una experiència immersiva de realitat virtual al Centre de Congressos. La proposta arriba enguany a la seva desena edició, consolidada com una de les activitats nadalenques més esperades del país.

El cònsol major, Sergi González, ha explicat en la presentació que l’objectiu és “tornar a ser l’epicentre del Nadal dels Pirineus i del sud d’Europa”. Segons ha remarcat, després de deu anys, “el repte és mantenir aquesta flama i aquest esperit nadalenc”, oferint activitats tant per als visitants com per a la ciutadania de la parròquia. Per implicar els veïns, l’organització farà arribar una invitació amb un petit joc que permetrà descobrir el recorregut del poblet i obtenir un obsequi en completar-lo.

El ‘trenet dels desitjos’ serà una de les principals novetats. El recorregut passarà per l’avinguda Meritxell, la plaça Guillemó, Prat de la Creu i la plaça de la Rotonda, amb cinc parades i una capacitat per a 56 persones. El bitllet tindrà un preu simbòlic de dos euros, i el servei funcionarà durant l’horari del mercat de Nadal. González ha explicat que la proposta va sorgir de reunions amb el teixit empresarial de la parròquia i que s’ha concebut “amb una visió turística i comercial, però també per apropar els punts clau del poblet”.

El recorregut del ‘tren dels desitjos’ passarà per l’avinguda Meritxell, la plaça Guillemó, Prat de la Creu i la plaça de la Rotonda, amb cinc parades i una capacitat per a 56 persones

Una altra novetat és l’experiència immersiva ‘La ciutat dels contes’, que s’instal·larà a la sala Consòrcia del Centre de Congressos. Es tracta d’un espectacle de música, llums i projeccions que ja s’ha presentat a països com Bèlgica i la Xina, i que arriba a Andorra de la mà de l’empresa Blit. Aquesta proposta busca reforçar l’experiència global del poblet, que enguany té com a lema ‘Dona vida als teus desitjos’.

També s’estrenarà l’arbre dels desitjos a la plaça Guillemó, on els visitants podran encendre les boles de l’arbre mitjançant un polsador. La cònsol menor ha destacat el seu valor “simbòlic i participatiu”. A la mateixa plaça s’hi instal·larà un carrusel de Nadal per a infants de dos a set anys, amb un preu simbòlic, mentre que al parc Central hi haurà un laberint adreçat al públic familiar, especialment pensat per als més joves.

L’epicentre de les activitats tornarà a ser la plaça del Poble, que enguany ja tindrà les obres completament acabades. Segons González, l’espai “serà el cor que farà bategar el poblet”. Allà s’hi ubicaran els elements més tradicionals: el mercat de Nadal, l’espai Neret, el tió gegant, la pista de patinatge i el talleret dels menairons. El mercat comptarà amb 53 casetes i prop d’un centenar de paradistes, mentre que a l’espai Neret actuaran una quarantena d’artistes i discjòqueis, amb una aposta especial per creadors joves o emergents.

La presentació de la nova edició del Poblet de Nadal, a càrrec dels cònsols Sergi González i Olalla Losada. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara

Altres clàssics del Poblet de Nadal, com l’oficina de correus màgica, les decoracions de Prada Ramon o els espectacles itinerants, es mantenen en aquesta edició. Aquests últims, segons González, “ajuden a despertar l’esperit de Nadal” i se celebraran cada cap de setmana entre el 28 de novembre i el 3 de gener. També es mantindrà la presència dels menairons, que passejaran pels carrers del centre.

La inauguració oficial tindrà lloc el 28 de novembre a les 18.00 hores, amb l’encesa conjunta de les llums de Nadal amb Escaldes-Engordany al carrer de la Unió. A les 19.30. hores s’obrirà el Poblet de Nadal. En aquesta ocasió, es donarà protagonisme als infants d’entre sis i deu anys, que hauran d’escriure una carta explicant per què volen participar en l’encesa; dos d’ells seran escollits per protagonitzar-la. La jornada es clourà amb focs artificials de baix impacte sonor, pensats per ser més respectuosos amb les persones sensibles al soroll.

El pressupost de l’esdeveniment se situarà entre 400.000 i 450.000 euros, dels quals 90.000 es destinaran a comunicació i promoció. La campanya posarà l’accent en els mercats de proximitat com Catalunya, Aragó, València, Madrid i el sud de França, amb l’objectiu d’atreure visitants i reforçar la imatge nadalenca d’Andorra la Vella.

