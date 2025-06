Sessió de consell de comú

El Comú d’Ordino injectarà 1,44 milions en el projecte de neu de cultiu d’Arcalís per reforçar la viabilitat de l’estació

La corporació comunal aprova una aportació plurianual per garantir la producció de neu de cultiu i finalitzar les obres de la bassa de la Coma

El Comú d’Ordino ha aprovat aquest dijous, en sessió ordinària, un suplement de crèdit d’1.440.000 euros destinat a les inversions de la societat Secnoa i, concretament, al projecte de neu de cultiu de l’estació d’Ordino Arcalís. Aquesta partida forma part d’una ampliació de capital global de sis milions d’euros, dels quals el comú —que en té el 24% de participació— n’assumirà la corresponent quarta part.

Segons ha detallat la cònsol major, Maria del Mar Coma, tres milions es destinaran directament a l’ampliació de capital i els altres tres a reserves: producció de neu de cultiu, finalització de la bassa de la Coma i cancel·lació d’un préstec preexistent. Tant la majoria com la minoria han donat suport a l’operació. “Veient el que ha passat a Pal aquest hivern, entenem que no hi ha alternativa”, ha admès la minoria. La despesa serà plurianual: enguany s’hi destinaran 440.000 euros i els dos exercicis següents (2026 i 2027) mig milió en cadascun.

Coma ha destacat que Ordino Arcalís “fa un parell d’anys que ja genera beneficis per a la societat”, fet que ha permès evitar un nou crèdit bancari. En aquest sentit, ha recordat que el 2019 ja es va demanar un préstec de 6,5 milions per al telecabina de Tristaina, el qual encara s’està liquidant. Pel que fa a la infraestructura per garantir neu en temporades escasses, el cònsol menor, Eduard Betriu, ha explicat que la nova bassa tindrà una capacitat de 33.000 m³, gairebé el triple de l’actual, i que es construirà per evitar extreure aigua del riu. El cost previst per a aquesta actuació és de 4,1 milions d’euros.

Segons Betriu, les inspeccions tècniques marcades per enguany podrien retardar-ne la renovació fins al 2034 o fins i tot el 2037. També s’ha donat llum verda a la quarta revisió del pla director i d’inversions de Secnoa, amb un pressupost de 5,2 milions d’euros, i al nou sistema de control de forfets, que costarà 400.000 euros.

Com a punt extraordinari, el comú ha confirmat que el concurs per a l’ampliació de voreres de la Clota Verda ha quedat desert. Només s’hi havia presentat una empresa, amb una oferta que superava en 200.000 euros el pressupost previst. Ara s’optarà per un concurs d’urgència amb requisits revisats per afavorir una participació més àmplia. Les obres preveuen la reconversió del doble carril actual en un únic sentit i l’ampliació de les voravies per fer la zona més habitable. .

Finalment, la minoria ha expressat el seu malestar pel nou recorregut de la línia L6 de transport públic, el qual evita la parada a l’hospital. El conseller Enric Dolsa ha advertit que aquest canvi obliga usuaris habituals a fer transbordaments a la Massana en condicions climàtiques adverses. Des del comú s’ha reconegut que ja s’han fet gestions amb Mobilitat i s’ha obert la porta a revisar el trajecte si no funciona. “Hi ha el compromís que, si no dona resultat, es replantegi”, ha dit la cònsol major.