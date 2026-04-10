La manca d’espais per a gossos a Ordino impulsa una iniciativa ciutadana per crear itineraris de llibertat controlada

Una iniciativa impulsada a la plataforma Change.org demana la creació d’itineraris de llibertat controlada per a gossos a la parròquia d’Ordino. La proposta, la qual ja ha recollit diverses signatures en els darrers dies, posa el focus en la manca d’espais adequats per a l’esbarjo dels animals. El promotor de la petició, resident a la parròquia i propietari d’un gos censat, defensa que la situació actual “perjudica tant als gossos com als seus propietaris que desitgen complir amb la llei”. En aquest sentit, recorda que la normativa actual estableix l’obligació de proporcionar espais adequats perquè els animals puguin gaudir d’una llibertat controlada.
Segons exposa el text, “actualment a la nostra parròquia hi ha una mancança significativa d’aquests espais”, fet que dificulta el desenvolupament saludable dels animals i la convivència. Per aquest motiu, es proposa que el Comú d’Ordino, amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, impulsi un pla per habilitar zones tancades i segures. L’objectiu és crear espais “on els gossos puguin córrer lliurement sota vigilància”, una mesura que, segons el promotor, “garantirà el benestar animal i millorarà la qualitat de vida de tots els residents”.
En aquest sentit, la iniciativa també apunta a la possibilitat d’adoptar models d’altres territoris on aquest tipus d’àrees ja funcionen, amb beneficis tant per a la convivència ciutadana com per a la preservació de l’entorn. Finalment, el text fa una crida a la participació ciutadana: “Si us plau, signeu aquesta petició per manifestar el vostre suport a aquesta iniciativa”.