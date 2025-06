Demandes a l'ens comunal

El Comú d’Andorra la Vella concedeix 128 ajudes socials i manté una quinzena de sol·licituds pendents

Les prestacions se centren en serveis d’infància, esport i tributs, mentre les ajudes a l’habitatge es consoliden com una nova línia de suport

L’Àrea de Social del Comú d’Andorra la Vella ha gestionat, des de principis d’any, un total de 129 sol·licituds d’ajuda, de les quals se n’han aprovat 128. Segons informa la corporació, les peticions més habituals han estat relacionades amb tràmits administratius, tributs, activitats esportives i serveis d’infància. En aquest darrer àmbit, s’han atorgat fins a 26 ajudes específiques.

Pel que fa al suport en matèria d’habitatge —una de les línies més recents impulsades pel Comú— s’han concedit quatre ajuts des que es va posar en marxa aquesta prestació. Dues han estat destinades a cobrir despeses puntuals de lloguer, i les altres dues, a finançar equipaments bàsics per a la llar.

Actualment, hi ha una quinzena de sol·licituds en tràmit, pendents de completar la documentació necessària. Els casos són diversos: des d’impagaments i ajudes per a l’entrada a un nou habitatge, fins a peticions per a habitatges intergeneracionals o per a necessitats d’equipament domèstic. El comú puntualitza que, sovint, el retard en la tramitació es deu a la necessitat d’una resolució prèvia per part del Govern. “Fins que no hi ha una negativa formal per part de l’Executiu, el Departament de Social no pot assumir el cas”, expliquen fonts comunals.

Aquestes ajudes s’emmarquen dins l’ordenació reguladora aprovada pel comú el novembre del 2024, la qual estableix les bases per a les prestacions en concepte d’habitatge destinades als residents de la parròquia. Tal com va explicar en el seu moment la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, la voluntat és donar suport en despeses com l’entrada a un nou habitatge de lloguer, el pagament de mensualitats, la cobertura puntual de deutes o l’adquisició d’equipaments bàsics, sempre que es tracti del domicili habitual del sol·licitant. L’objectiu, remarcava Nazzaro, és complementar les ajudes existents a nivell nacional i adaptar-les a les necessitats reals dels ciutadans d’Andorra la Vella.