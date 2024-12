Canillo transformarà el Prat de Sella en un aparcament amb capacitat per a 300 vehicles

El Comú de Canillo ha anunciat avui la signatura d’un conveni d’arrendament amb els propietaris dels terrenys de Prat de Sella per construir un aparcament amb capacitat per a 300 vehicles. El cònsol major, Jordi Alcobé, ha destacat la rellevància d’aquest acord per a la parròquia. “Es tracta d’un conveni molt important per Canillo. Vull agrair especialment a la família propietària la seva col·laboració, ja que aquest projecte ens permetrà comptar amb un espai polivalent que incrementarà substancialment les places d’aparcament”, ha declarat Alcobé. A més, ha subratllat que l’aparcament serà útil per a l’organització d’actes socials, culturals, festius i esportius.

El contracte, signat aquest dimecres entre Alcobé i Eva Palmitjavila, en representació de la propietat, té una durada inicial de 10 anys, prorrogable anualment de manera tàcita un cop finalitzat aquest període. La renda mensual serà de 5.000 euros durant els primers cinc anys, a partir de l’1 de gener del 2025, mentre que a partir del 2030 s’aplicarà un increment del 20% sobre la renda vigent. Des del 2031, aquesta s’actualitzarà anualment segons l’IPC.

L’aparcament es construirà en un terreny de 8.000 metres quadrats cedit per la família de cal Som, amb el compromís de mantenir l’estat actual sense asfaltar-lo. Alcobé ha qualificat l’acord com “un pulmó d’oxigen” que permetrà tenir un espai molt proper al centre del poble.

Millores viàries, liquidació de comptes i projectes estratègics aprovats

En la mateixa sessió del Consell de Comú, també s’ha aprovat un conveni de cessió d’una parcel·la per facilitar les obres d’eixamplament de la carretera secundària de Montaup. Els treballs afectaran el tram inicial de la carretera en la seva intersecció amb la CG-2 i la Callisa de Som. Aquesta actuació, alineada amb el Pla d’Ordenació Urbanística i Parcel·lària Comunal (POUPC), té com a objectiu millorar l’accés rodat i de vianants a la zona.

També s’ha aprovat la liquidació del tercer trimestre dels comptes del Comú, la qual mostra un superàvit de 8.891.627 euros. Aquesta xifra s’explica per la diferència entre els ingressos liquidats de 18.447.167 euros (un 84,5% del pressupostat) i les despeses de 9.555.541 euros (un 43,8% del pressupostat). A més, el rati d’endeutament del Comú és només del 26%, molt per sota del màxim legal del 200%, amb un endeutament actual de 5.628.644 euros. “Són unes xifres positives que ens permeten fer les inversions que ens vam comprometre i també perquè tenim un endeutament baix respecte al que està permès per llei”, ha destacat el conseller de Finances, Joan Antoni Rodríguez.

A més, el Consell de Comú ha aprovat l’adjudicació de diversos projectes estratègics. Entre ells, la configuració de l’estratègia turística amb horitzó 2035, adjudicada a l’empresa GRUP JAT SL per un import de 68.585 euros, o un estudi sobre les edificacions i parcel·les dels nuclis antics de Canillo a l’empresa ENGITEC per un import de 58.500 euros.