Canillo recull més de 2.100 euros en un acte solidari per a la investigació del càncer infantil

Canillo ha recaptat 2.140,41 € per a la investigació del càncer infantil en un acte solidari organitzat pel Comú en motiu del Dia Internacional del Càncer Infantil. L’esdeveniment, celebrat aquest dissabte a la tarda a l’edifici Peracaus de Canillo, ha comptat amb la participació de 200 assistents.

Dels 713,47 € recollits en donacions individuals, el Comú s’ha compromès a doblar l’import, aportant així 1.426,94 €, el que ha permès assolir un total de 2.140,41 € per a la causa. Aquesta quantitat es destinarà a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, un dels centres de referència en la recerca i tractament del càncer infantil a Europa.

L’acte ha començat amb un concert del Cor de Rock d’Encamp i ha continuat amb una xocolatada solidària, on la donació mínima per participar era de 2 euros. El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, present durant l’esdeveniment, ha expressat la seva satisfacció amb la solidaritat i implicació dels ciutadans. “És el nostre granet de sorra per ajudar en la investigació d’aquesta malaltia que afecta infants i adolescents. Mai es fa prou”, ha afirmat Alcobé.