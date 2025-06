Conservació del patrimoni

Canillo impulsa una línia de subvencions per restaurar els murs de pedra seca i protegir el paisatge rural

El comú reafirma el seu compromís amb la conservació del patrimoni i incentiva la preservació d'aquest element identitari

El Comú de Canillo ha posat en marxa una nova línia d’ajuts econòmics per a la restauració, conservació i consolidació dels murs de pedra seca, una construcció tradicional que forma part del paisatge rural de la parròquia i que ha estat reconeguda com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO. La mesura vol incentivar la implicació dels propietaris en la conservació d’aquests elements arquitectònics, sovint situats en zones agrícoles o naturals d’alt valor estètic i històric.

Amb aquesta iniciativa, el comú reafirma la seva voluntat de protegir el patrimoni local i de preservar l’aspecte tradicional dels entorns rurals. “La pedra seca forma part de la nostra identitat i paisatge. Amb aquesta línia d’ajuts volem incentivar els propietaris a mantenir i restaurar aquests elements tan característics del nostre territori”, ha manifestat el cònsol major, Jordi Alcobé.

Els ajuts es determinaran en funció de la tipologia del mur i de la seva ubicació, amb imports que oscil·len entre els 60 i els 125 euros per metre lineal. Els murs a una o dues cares i els murs de sosteniment de terres rebran un suport econòmic específic, més elevat en cas que limitin amb terreny comunal o cursos d’aigua, atesa la seva funció estructural i paisatgística.

El termini per presentar les sol·licituds estarà obert fins al 17 de juliol de 2025. Amb aquesta convocatòria, el Comú de Canillo busca garantir la continuïtat d’una tècnica constructiva arrelada al territori i afavorir la transmissió d’un coneixement tradicional que forma part del llegat cultural del país.