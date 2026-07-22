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Alex Montero Carrer
Darrer intent

Canillo es dona fins després de l’estiu per desencallar el telefèric de l’Armiana abans d’explorar les vies jurídiques

La corporació intentarà una nova aproximació amb els afectats abans de replantejar l'estratègia durant el setembre: "Arribarem on calgui arribar"

El Comú de Canillo es dona de marge fins després de l’estiu per intentar assolir un acord amb els dos propietaris que encara rebutgen el projecte del futur telefèric de l’Armiana. Així ho ha anunciat el cònsol major, Jordi Alcobé, qui ha avançat que, una vegada es formalitzin els convenis aprovats amb la resta d’afectats, la corporació farà un darrer intent per desencallar les negociacions abans d’explorar altres vies jurídiques. «Les properes setmanes es formalitzaran aquests convenis i tornarem a parlar amb els propietaris opositors per veure si hi ha una última possibilitat d’entesa o d’aproximació», ha explicat Alcobé, qui ha reconegut que «no hi ha hagut més contactes» amb les dues famílies des de les seves darreres manifestacions públiques.

«No volem tancar cap porta encara; intentarem una última vegada arribar a aquesta entesa. Si això no és possible, al setembre i octubre proposarem una altra solució«, ha afegit el mandatari canillenc, tot detallant que aquesta nova fase passaria, ara sí, per una negociació a través del marc jurídic. «Intervindrem de forma més activa i més jurídica, amb els advocats de cadascuna de les parts, buscant una fórmula jurídica d’aproximació», ha indicat Alcobé, sense concretar, però, encara quina seria l’alternativa definitiva si tampoc prosperés aquesta via.

«No tenim pressa per buscar-ne la solució. Si la postura es manté tan ferma com s’ha anunciat, després de l’estiu ja veurem com actuem amb les eines legals que tenim» – Jordi Alcobé

Tanmateix, el cònsol ha reiterat la posició de la corporació comunal, igual que en anteriors ocasions, la qual passaria per defensar el caràcter estratègic de la infraestructura: «El comú defensa sempre l’interès general d’aquesta infraestructura per un tema de seguretat veïnal, de seguretat del trànsit rodat, d’agilitat de les infraestructures i de poder tenir el Pont Tibetà obert durant tot l’any», ha argumentat Alcobé, qui ha etzibat que «l’interès parroquial pot estar per sobre de l’interès particular», sempre que abans «s’hagin esgotat totes les vies possibles d’aproximació».

Qüestionat, però, per la possibilitat de recórrer a una declaració d’interès general i a una expropiació del dret de sobrevol (una via que els propietaris han assenyalat com l’únic camí si el comú vol executar el projecte sense acord), Alcobé ha admès que aquesta opció existeix, però ha insistit que no és l’escenari desitjat: «Arribarem on calgui arribar si no hi ha una solució de col·laboració, però no hi vull arribar. Abans s’han d’esgotar totes les vies possibles d’aproximació», ha reiterat, deixant clar que el comú mantindrà la seva posició mentre no canviï la dels propietaris. «No tenim pressa per buscar-ne la solució. Si la postura es manté tan ferma com s’ha anunciat, després de l’estiu ja veurem com actuem amb les eines legals que tenim», ha conclòs.

Canillo tanca sis convenis del telefèric, però l’acord amb els dos propietaris es continua resistint: «No ho veiem fàcil»

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