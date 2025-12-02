Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Imatge del Parc Central. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Les obres duraran quatre setmanes

La capital renovarà el paviment del Parc Central per millorar el drenatge i corregir les irregularitats detectades

L’actuació inclou la substitució de llambordes malmeses, així com la pavimentació d’un camí de terra per unificar els accessos de la zona de jocs

El Comú d’Andorra la Vella durà a terme una actuació al paviment més deteriorat del Parc Central per millorar la seguretat i corregir les zones on el desgast ha provocat irregularitats i problemes de drenatge. Entrant al detall de l’obra, s’han detectat diverses zones degradades al paviment de l’espai, especialment a la part inferior de la zona de jocs i en altres punts que no es van renovar durant la intervenció efectuada el 2023. Les llambordes s’han anat deformant amb el pas del temps, generant irregularitats i punts on s’acumula aigua en episodis de pluja.

S’han detectat diverses zones degradades al paviment de l’espai, especialment a la part inferior de la zona de jocs i en altres punts que no es van renovar durant la intervenció efectuada el 2023

Els treballs també inclouran la pavimentació d’un camí de terra situat a la zona de jocs infantils, el qual s’unificarà amb llambordes similars a les de l’entorn per millorar la continuïtat i facilitar els desplaçaments dins del parc. L’actuació permetrà renovar els punts més castigats, optimitzar el drenatge i unificar la imatge dels accessos, tal com preveu la documentació del projecte. L’actuació, que tindrà una durada de quatre setmanes, s’ha adjudicat per un import de 54.923,40 euros a l’empresa Occitalia Construccions i Serveis, SLU.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
Els set comuns defensen un mecanisme de quotes per controlar l’urbanisme després d’un període “exponencial”
L’USdA reclama augmentar tots els salaris en relació a l’IPC i acusa a l’Executiu de “fer-se trampes al solitari”
La CEA assegura que hi haurà prou temporers i Marsol confirma que les empreses no han manifestat problemes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Salut alerta de la retirada d’un lot d’una mantega corporal de la marca Yepoda inclosa al calendari d’advent d’enguany
  • Societat
Acció Climàtica confirma el primer dia glaçat de novembre des de 1999, amb mínimes de fins a -16,7 graus al territori
  • Parròquies, Societat
Canillo acull el tercer seminari del projecte transfronterer Piton envers l’adaptació al canvi climàtic als Pirineus
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La capital renovarà el paviment del Parc Central per millorar el drenatge i corregir les irregularitats detectades
  • Parròquies, Societat
Canillo acull el tercer seminari del projecte transfronterer Piton envers l’adaptació al canvi climàtic als Pirineus
  • Cultura, Parròquies
Encamp inaugura oficialment el Nadal amb la primera encesa de llums al parc de l’Ossa després de la seva remodelació
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu