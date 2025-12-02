La capital renovarà el paviment del Parc Central per millorar el drenatge i corregir les irregularitats detectades

El Comú d’Andorra la Vella durà a terme una actuació al paviment més deteriorat del Parc Central per millorar la seguretat i corregir les zones on el desgast ha provocat irregularitats i problemes de drenatge. Entrant al detall de l’obra, s’han detectat diverses zones degradades al paviment de l’espai, especialment a la part inferior de la zona de jocs i en altres punts que no es van renovar durant la intervenció efectuada el 2023. Les llambordes s’han anat deformant amb el pas del temps, generant irregularitats i punts on s’acumula aigua en episodis de pluja.
S’han detectat diverses zones degradades al paviment de l’espai, especialment a la part inferior de la zona de jocs i en altres punts que no es van renovar durant la intervenció efectuada el 2023
Els treballs també inclouran la pavimentació d’un camí de terra situat a la zona de jocs infantils, el qual s’unificarà amb llambordes similars a les de l’entorn per millorar la continuïtat i facilitar els desplaçaments dins del parc. L’actuació permetrà renovar els punts més castigats, optimitzar el drenatge i unificar la imatge dels accessos, tal com preveu la documentació del projecte. L’actuació, que tindrà una durada de quatre setmanes, s’ha adjudicat per un import de 54.923,40 euros a l’empresa Occitalia Construccions i Serveis, SLU.