  • El comú respon a les queixes veïnals i aplicarà multes de 100 euros per conduir forçant les marxes, amb actuacions en els punts més conflictius de la capital. | Comu d'Andorra la Vella / Tony Lara
Contaminació acústica

Andorra la Vella activa controls permanents de circulació per sancionar vehicles que generin soroll excessiu

La corporació comunal aplicarà multes de fins a 100 euros per conduir forçant les marxes, amb actuacions en les zones més conflictives

El Comú d’Andorra la Vella ha decidit intensificar els controls de circulació amb l’objectiu de minimitzar les molèsties que genera el soroll de determinats vehicles a la capital. Segons ha explicat el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, la mesura respon a les nombroses queixes ciutadanes i no tindrà caràcter puntual, sinó permanent.

“Nosaltres el que farem és aplicar el Codi de circulació i sancionar per un article que preveu conduir forçant les marxes. Això un agent de circulació ho pot constatar i sancionar”, ha indicat Surana, tot reconeixent que la normativa actual no permet multar específicament per excés de soroll. La sanció establerta és de 100 euros. Els agents de circulació tindran capacitat per imposar directament les multes i s’hi destinaran també unitats especials com el personal de grua i motoristes. Les actuacions es concentraran en punts especialment sensibles, com l’avinguda Meritxell, el carrer Prat de la Creu o la Baixada del Molí.

El conseller ha remarcat que les queixes provenen sobretot de veïns, però també de visitants. “Alguns veïns se’ns van adreçar perquè a l’avinguda Meritxell i altres indrets hi havia un excés de soroll i, per tant, eren actituds incíviques i havíem d’actuar”, ha assenyalat. Els controls es duran a terme de manera permanent i a totes hores. “No és una campanya. Justament es farà durant matí, tarda i nit”, ha reiterat.

De la redacció al teu dispositiu