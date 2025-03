Modificacions en el transport públic a Escaldes-Engordany per obres a partir d’aquest dimecres

🚧 Tall de circulació per obres 🚧



📢 Fins al 29 de març, tall al c. Mossèn Guillem Adellach i c. de l’Obac.



🅿️ Accés als aparcaments del c. de l’Obac per c. del Picó (contra direcció).



🔹 Horari: Dl-Dv 7:30 h – 19:30 h | Ds 7:30 h – 13:30 h @Mobilitat_AND pic.twitter.com/IVUvynyjKj