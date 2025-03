300 ciutadans estrenen amb entusiasme el Pont Tibetà de Canillo en el primer cap de setmana de març

Quatre temporades després de la seva inauguració, un dels indrets més populars d’Andorra en els últims anys com és el Pont Tibetà situat a Canillo, ha decidit obrir les seves portes amb un mes d’antelació per veure si la ciutadania andorrana s’atansava a fer l’activitat en un mes inèdit i per anar ampliant els seus horaris de cara a l’obertura completa al mes d’abril. En aquest sentit, no ha pogut ser millor, ja que, tal com ha corroborat per a EL PERIÒDIC el cap del Departament de Turisme i Comerç del Comú canillenc, Francesc Oriol, han pujat al pont des d’aquest dissabte, 1 de març, i fins avui dilluns, unes 300 persones.

“El balanç és realment bo atenent que aquesta xifra ens ha permès veure com responia la logística del pont. És la primera vegada que obrim tan d’hora, ja que l’any passat ho vam fer a inicis de la Setmana Santa, però no a falta encara d’un mes sencer per a la temporada més alta”, ha esclarit el responsable d’afers turístics comunal. Val a dir que durant aquest mes de març, l’estructura romandrà oberta al públic només els cap de setmana i festius i sempre que les condicions meteorològiques siguin favorables. “Necessitàvem comprovar amb aquesta obertura anticipada que tant la nostra xarxa d’autobusos com la nova plataforma de venda que hem instaurat recentment per ampliar l’oferta amb el Palau de Gel i el Mirador del Roc del Quer funcionessin correctament. Ha quedat confirmat”, ha contrastat Oriol.

De forma que la novetat per a aquest 2025 recau en el paquet d’entrades que es posa a disposició conjunta amb els indrets mencionats, els quals són els següents: el primer amb accés al Pont Tibetà, Roc del Quer i pista de gel del Palau de Gel té un cost de 36,50 euros, mentre que l’accés al Pont Tibetà, Roc del Quer i l’Splash -també del Palau de Gel- se situa als 27 euros. Alternativament, l’accés al pont amb l’entrada a la pista de gel costa 33,50 euros, i l’accés al Pont Tibetà i al Splash arriba als 24. Finalment, els qui vulguin pujar al pont i després visitar el Mirador del Roc del Quer ho podran fer per només 19 euros. Cal recordar que el cost individual de les activitats és de 16 euros pel Pont Tibetà i de 6 per accedir al mirador.

En darrer lloc, l’encarregat comunal també ha posat en relleu que el dia 14, i coincidint així amb el Dia de la Constitució, es farà una obertura especial des del mateix divendres fins al diumenge. Al mes d’abril, fa saber, la seva obertura “ja podrà efectuar-se de manera ininterrompuda de dilluns a diumenge fins al novembre o desembre d’enguany”, mes en el qual també es reprendran algunes activitats com el ‘jumping’ i el ràpel. Això sí, emfasitza, un cop hi hagi “una major estabilitat de les temperatures que garanteixi la seguretat de la corda i la logística relacionada”. Aquesta primavera el Pont Tibetà queda més afavorit que mai.