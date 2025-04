Sessió de Consell de Comú

220 m² per omplir el menjador social del Cedre, tot i “la important demora” retreta pels membres de l’oposició

El projecte també contempla l'adequació d'una plaça pública de 900 m² que esdevindrà un indret de trobada enjardinat i obert per a tots els públics

La construcció de la futura casa pairal a Santa Coloma, la qual contindrà una cuina i un menjador social en les dues plantes baixes, recordem, de l’edifici d’habitatges per a lloguer assequible situat al carrer del Cedre número 18, i que permetrà així reubicar les actuals i desfasades instal·lacions d’Enclar, continua amb pas ferm, malgrat el “gran retard viscut” que recorda la minoria. Aquesta tindrà una superfície total de 220 m², amb menjador i cafeteria, i per millorar el seu servei, a la planta -1 s’instal·larà aquesta cuina de 150 m² que permetrà repartir fins a 100 àpats diaris i de manera indefinida.

Així, durant la sessió d’avui del Consell de Comú d’Andorra la Vella, la corporació ha aprovat per unanimitat la delegació al Govern perquè liciti els treballs d’obra per endegar aquest nou espai social per a la gent gran, amb una inversió comunal d’1,3 milions d’euros i que es fraccionaran en dos pagaments pluriennals de 720.000 euros en 2026, i d’altres 580.000 en 2027. A banda d’això, l’ens comunal també ha aprovat una ampliació del cementiri de Santa Coloma amb la col·locació de 48 columbaris addicionals, sumats als 190 existents i per respondre a “l’augment registrat els darrers mesos”.

“Amb aquesta infraestructura es podrà traslladar el servei de la casa pairal a un espai de titularitat pública, optimitzant d’aquesta manera el seu entorn. Vist que l’Executiu és el promotor de l’edifici a preu regulat, amb la col·laboració que tenim, hem considerat oportú que fos aquest qui liciti i ens traslladi posteriorment la proposta guanyadora un cop s’adjudiquin els treballs”, ha informat sobre el primer tema el conseller de Transformació Digital, Sostenibilitat i Habitatge, Marc Torrent.

Per la seva banda, la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, ha concretat que aquesta adequació de la planta baixa “és la inversió real del Comú i correspon a no només una simple casa pairal, sinó a un menjador i espai lúdic que afavoreix la socialització dels majors”. A més, la consellera ha precisat que a la part davantera de l’edifici del Cedre, “s’emplaçarà una plaça pública de 900 m² d’espais enjardinats i obert a tot el veïnat, que disposarà també de jocs infantils i mobiliari adaptat”. La cessió del Govern de la planta baixa està, per tant, reservada a usos socials.

Altrament, Nazzaro també ha corroborat que un cop estigui enllestit aquest menjador i la casa pairal, es podrà satisfer molt millor la demanda d’àpats per a la gent gran, ja que en el cas del casal Calones, “només es poden repartir fins a un màxim de 90 àpats diaris a causa de la seva capacitat limitada”. Posteriorment, la consellera de Social també ha concretat a la premsa que pel que fa a les ajudes comunals d’habitatge, “s’han anat rebent noves peticions, però no tinc el nombre exacte, tot i que les que estan en resolució desfavorable encara estan pendents de revisar-se pel Govern”.

Tot i que la cambra ha donat així suport unànime a la iniciativa, el conseller i cap de l’oposició, David Astrié, ha esgrimit que voten a favor des de la bancada minoritària “per un motiu de coherència, ja que vam ser l’anterior mandat els que vam dipositar molts esforços creant la proposta, malgrat el retard que ha viscut per acomplir-se i l’increment que ha suposat, per consegüent, en els seus preus de construcció”. En la mateixa línia ha anat el discurs del seu company de banqueta, Miquel Canturri, qui ha afirmat que la demora “és molt important i no només en aquest projecte, sinó que s’està veient en tots els que es destinen a l’habitatge”, posant com a exemple els pisos de la Borda Nova.

El conseller de la minoria a Andorra la Vella, Miquel Canturri, sostraient als mitjans les crítiques pel retard del projecte social als pisos del Cedre. | El Periòdic / P.M.