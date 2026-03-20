Žan Tabak assenyala que “tots, inclús jo, hem de fer un pas més perquè el que estem fent fins ara no és suficient”

La derrota contra el Girona ha fet molt de mal al MoraBanc Andorra, ja no pel resultat o la imatge mostrada, sinó perquè l’equip ha caigut en posicions de descens. “Tots, inclús jo, hem de fer un pas més perquè el que estem fent fins ara no és suficient […] Cal trobar forces cada dia, no és un miracle, és un esforç de tothom en tot”, ha mencionat aquest matí Žan Tabak, qui també ha assenyalat que els problemes amb el rebot “els tenim des del primer dia”. “Vaig intentar ajustar-ho amb aspectes tàctics, però al final és capacitat física”, ha afegit.
En tot cas, l’entrenador ha reconegut que els seus han tingut temps per recarregar piles i posar el focus en el rival de demà (19.00 hores), el Bilbao. Els bascs estan a tocar del play-off i només han perdut dues de les anteriors 10 jornades. “És molt diferent del Girona, és un conjunt que no juga amb un ritme tan alt, però en execució són molt millors”, ha comentat Tabak, qui també ha indicat que els de Jaume Ponsarnau depenen molt del joc al voltant de la cistella i creen “molts problemes” precisament al rebot.
“Necessitem fer el mateix esforç que al darrer partit fixant-nos més en detalls i millorant l’execució”, ha dit el croat. Això sí, no ha pogut garantir que pugui comptar ni amb Shannon Evans, ni amb Xavier Castañeda ni amb Rafa Luz, als que s’afegeixen un parell més de tocats. “Per a mi això és un problema més important que el rival contra el qual juguem […] Estem esperant l’avaluació mèdica”, ha comentat.
Per això, ha reiterat que els duels a casa són els més rellevants: “Aquí necessitem ser un equip molt fort perquè és un pavelló difícil on jugar, és petit, calent, amb la gent apretant…”. “Jo sempre em sento amb suport, i els ho estic intentant traslladar als jugadors”, ha completat.