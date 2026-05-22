Žan Tabak és clar: «Si en aquest moment no cregués en la salvació, li demanaria al president que em fes fora»

Les opcions de permanència del MoraBanc Andorra són pràcticament nul·les, però en cap cas del tot impossibles, i aquest és el missatge que ha calat al vestidor. «Si en aquest moment no cregués en la salvació, li demanaria al Gorka [Aixàs, president del club] que em fes fora», ha assenyalat aquest matí en roda de premsa Žan Tabak, deixant clar que «el grup que tenim m’ha demostrat que podem guanyar a qualsevol pavelló». Tot plegat, motius que no donen cap raó al tècnic tricolor «per no creure» en continuar un any més a la Lliga Endesa.
El que és una realitat és que l’equip pirenaic ja no depèn d’ell mateix per assolit la fita. Ha de guanyar almenys un dels dos duels que li resten i esperar que el Saragossa no en venci cap o només un −n’ha de jugar tres− si el MoraBanc s’imposa als seus dos. En tot cas, l’aspecte anímic andorrà continua sent positiu. «Per sort tenim un grup que sempre reacciona bé i que apuja molt ràpidament al nivell que volem», ha celebrat Tabak.
«No espero cap relaxació seva [del Lleida] i nosaltres haurem de sortir amb el ganivet entre les dents» – Žan Tabak
El primer escull, doncs, serà aquest diumenge al Barris Nord del Lleida (12.30 hores), conjunt que la setmana passada va certificar la salvació. «És una de les pistes més calentes de l’ACB», ha apuntat l’entrenador de Split, fent també referència a la rivalitat entre Andorra i la capital del Segrià. «No espero cap relaxació seva i nosaltres haurem de sortir amb el ganivet entre les dents», ha asserit.
Dels de Gerard Encuentra ha destacat la capacitat física, similar a la del Burgos, a més del molt joc u contra u i l’ús de mans i cos. «El primer que hem de fer serà igualar l’aspecte físic, sortir preparats per a una batalla, i intentar fer servir els seus punts dèbils en defensa», ha completat.