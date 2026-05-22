Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Rafa Luz i Yves Pons, durant el partit contra el Burgos. | @DaniSpeedy&co
Pol Forcada Quevedo
Bàsquet - Lliga Endesa

Žan Tabak és clar: «Si en aquest moment no cregués en la salvació, li demanaria al president que em fes fora»

El MoraBanc Andorra visita el Barris Nord d'un Lleida que ja té la permanència ja assolida amb gairebé la necessitat d'endur-se la victòria

Les opcions de permanència del MoraBanc Andorra són pràcticament nul·les, però en cap cas del tot impossibles, i aquest és el missatge que ha calat al vestidor. «Si en aquest moment no cregués en la salvació, li demanaria al Gorka [Aixàs, president del club] que em fes fora», ha assenyalat aquest matí en roda de premsa Žan Tabak, deixant clar que «el grup que tenim m’ha demostrat que podem guanyar a qualsevol pavelló». Tot plegat, motius que no donen cap raó al tècnic tricolor «per no creure» en continuar un any més a la Lliga Endesa.

El que és una realitat és que l’equip pirenaic ja no depèn d’ell mateix per assolit la fita. Ha de guanyar almenys un dels dos duels que li resten i esperar que el Saragossa no en venci cap o només un −n’ha de jugar tres− si el MoraBanc s’imposa als seus dos. En tot cas, l’aspecte anímic andorrà continua sent positiu. «Per sort tenim un grup que sempre reacciona bé i que apuja molt ràpidament al nivell que volem», ha celebrat Tabak.

«No espero cap relaxació seva [del Lleida] i nosaltres haurem de sortir amb el ganivet entre les dents» – Žan Tabak

El primer escull, doncs, serà aquest diumenge al Barris Nord del Lleida (12.30 hores), conjunt que la setmana passada va certificar la salvació. «És una de les pistes més calentes de l’ACB», ha apuntat l’entrenador de Split, fent també referència a la rivalitat entre Andorra i la capital del Segrià. «No espero cap relaxació seva i nosaltres haurem de sortir amb el ganivet entre les dents», ha asserit.

Dels de Gerard Encuentra ha destacat la capacitat física, similar a la del Burgos, a més del molt joc u contra u i l’ús de mans i cos. «El primer que hem de fer serà igualar l’aspecte físic, sortir preparats per a una batalla, i intentar fer servir els seus punts dèbils en defensa», ha completat.

Comparteix
Notícies relacionades
La llei de descongelació s’encamina a l’aprovació sense consens parlamentari i amb el rebuig de les esmenes
Espot reconeix que els llogaters amb contractes del 2022 són els que “queden més desprotegits” amb la descongelació
Espot admet que la manca de consens a l’EFTA “no ajuda” que la població andorrana confiï en l’Acord d’associació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Carles Manso apunta haver incidit en batre el rècord de punts «per intentar ser el millor FC Andorra de la història»
  • Esports
Mònica Doria, amb «moltes ganes» de començar la marató per classificar-se als Jocs Olímpics de Los Angeles
  • Esports
La FAG i Andbank organitzen la primera edició de la Copa Andbank en el marc del 37è Campionat d’Andorra de rítmica
Entrevistes esportives
Àlex Serrano
Entrenador del Casa de Portugal
Silvio Moreira
Karateka
Gerard Piqué
Màxim accionista de l’FC Andorra

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu