Carles Manso apunta haver incidit en batre el rècord de punts «per intentar ser el millor FC Andorra de la història»

Amb l’objectiu complet i la temporada arribant a les acaballes, Carles Manso ha incidit amb els jugadors en intentar batre el rècord de punts «per intentar ser el millor FC Andorra de la història». La fita la tenen a tocar, ja que l’equip en suma 58 quan falten dues jornades per cloure la lliga, motiu pel qual amb només dos empats ja superarien els 59 punts assolits l’any de l’estrena al futbol professional.
El de diumenge (16.15 hores) serà també el darrer matx del curs a casa, i des del club «volem fer que la gent se senti orgullosa de nosaltres, cosa que creiem que avui dia és així», ha apuntat el tècnic tricolor. El rival serà el Ceuta, en la mateixa situació que l’FC Andorra amb 55 punts i la salvació assolida. «Té una proposta ofensiva atractiva, amb gent dinàmica i ràpida per fora i a dalt», ha mencionat Manso de l’equip de la ciutat autònoma, destacant també el seu dinamisme: «No els importa estar temps sense pilota».
Temporada molt bona
«La temporada és molt bona passi el que passi als dos darrers partits. L’objectiu era salvar-se i ho hem fet amb antelació, és un èxit rotund, i la feina de tothom ens ha permès intentar veure fites més altes, com l’ascens, tenint un dels pressupostos més baixos de la categoria», ha comentat Manso.