Cursa de muntanya

Xavier Sebàstià i Irati Askargorta es proclamen vencedors de la cursa de 21 quilòmetres de la Travessa

El director de la cursa avança que el pròxim 2 de juny s’obriran les inscripcions per a l’edició 2026, en la qual el Comú d'Encamp ja comença a treballar

La 42a OTSO Travessa d’Encamp ha tancat un cap de setmana en què la parròquia s’ha convertit en l’epicentre de les curses de muntanya, encetant el calendari esportiu i d’esdeveniments que viurà Andorra durant les setmanes vinents. Xavier Sebastià i Irati Askagorta han estat els vencedors de la cursa de 21 quilòmetres, seguits d’Albert Ballús i Ricard Tenza en categoria masculina, i Petra Arvela i Anna Fernàndez, en femenina.

Pel que fa a la cursa de 12 quilòmetres Marc Font, David Gutiérrez i Lucas Alvàrez han conformat el podi masculí, i Lauré Hostalrich, Pauline Mazé i Mireia Roca el femení. A la cursa més curta, de set quilòmetres, l’encampadà Kim Ambor ha estat el guanyador, seguit d’Iban Cobos i David Kaufmann, en categoria masculina. Naia Antor, ha estat la vencedora seguida d’Elsa Pintado i Elena Melgarejo en categoria femenina.

El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica del Comú d’Encamp, Nino Marot, ha fet la valoració de l’esdeveniment “molt positiva, perquè veiem la satisfacció i alegria dels corredors, quan arriben estant molt contents pels avituallaments, pel marcatge, la climatologia, l’entorn i sobretot el paisatge”. Ha estat una “edició amb eufòria molt gran, no hi ha hagut incidències i tot ha anat com estava previst”, ha completat, assenyalant que “no podem fer res més que començar a treballar per l’edició 2026”.

Per la seva part el director de la cursa i de OTSO Sport, Jordi Solé, també ha fet una molt bona valoració de l’esdeveniment, “estem pensant ja en la propera edició”, i ha avançat que “el 2 de juny s’obriran les inscripcions per a l’edició 2026”.