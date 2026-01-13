Xavier Castañeda estarà de baixa 12 setmanes en patir una ruptura als músculs isquiotibials de la cama dreta

Els pitjors presagis s’han confirmat. Xavier Castañeda estarà allunyat dels terrenys de joc entorn les 12 setmanes en patir una ruptura als músculs isquiotibials de la cama dreta. La lesió, una estrebada en impactar a terra després d’una acció cap a cistella, va tenir lloc en el darrer partit del MoraBanc Andorra, contra el Reial Madrid, en el qual va ser MVP.
Amb aquesta premissa, els tricolor han reactivat el mercat i el de Daryl Macon és un nom que està tornant a sonar. De fet, des de ‘La Central ACB’ asseguren que el base estatunidenc ja ha signat el contracte amb l’entitat presidida per Gorka Aixàs, tot i que des del club assenyalen que no és així. Procedent del Maroussi grec, Macon va jugar a l’NBA abans de passar pel Galatasaray, l’AEK d’Atenes, Panathinaikos, UNICS Kazan i la Xina.