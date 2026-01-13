Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Xavier Castañeda, durant el partit contra el Reial Madrid. | DaniSpeedy.co
El Periòdic d'Andorra
Bàsquet - ACB

Xavier Castañeda estarà de baixa 12 setmanes en patir una ruptura als músculs isquiotibials de la cama dreta

Amb aquesta premissa, el MoraBanc ha reactivat el mercat i semblaria ser que amb Daryl Macon es té tot encarrilat perquè vesteixi de tricolor

Els pitjors presagis s’han confirmat. Xavier Castañeda estarà allunyat dels terrenys de joc entorn les 12 setmanes en patir una ruptura als músculs isquiotibials de la cama dreta. La lesió, una estrebada en impactar a terra després d’una acció cap a cistella, va tenir lloc en el darrer partit del MoraBanc Andorra, contra el Reial Madrid, en el qual va ser MVP.

Amb aquesta premissa, els tricolor han reactivat el mercat i el de Daryl Macon és un nom que està tornant a sonar. De fet, des de ‘La Central ACB’ asseguren que el base estatunidenc ja ha signat el contracte amb l’entitat presidida per Gorka Aixàs, tot i que des del club assenyalen que no és així. Procedent del Maroussi grec, Macon va jugar a l’NBA abans de passar pel Galatasaray, l’AEK d’Atenes, Panathinaikos, UNICS Kazan i la Xina.

Comparteix
Notícies relacionades
La propietària de les escultures de Juberri comença a retirar-les i lamenta la manca d’ajuda per part del comú
El Govern rebutja la reforma electoral plantejada per Concòrdia pel possible risc de fragmentació al Consell General
Myandbank supera els 31.000 clients i consolida la seva proposta d’estalvi, inversió i criptoactius al Principat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
L’FC Andorra s’enfrontarà a l’Europa amb els jugadors que acumulen menys minuts i amb Cabanzón debutant
  • Esports
Carla Mijares no finalitza la Copa del Món nocturna de Flachau en patir una caiguda al primer mur
  • Esports
La Copa del Món de Soldeu-El Tarter acollirà un segon supergegant, el que no es va poder disputar a Zauchensee
Publicitat
Entrevistes esportives
John Smörg
Pilot amb llicència andorrana
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu