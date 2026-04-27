  Xavi Jové, a Alcaraz. | FAC
El Periòdic d'Andorra
Ciclisme

Xavi Jové finalitza en 22a posició elit i 29è de la general el Campionat d’Espanya de Gravel d’Albacete

El de la FAC assenyala que "hi havia molt nivell en aquest campionat, i m'he quedat al 3,5% del guanyador, la qual cosa demostra que tinc el nivell per estar allà"

Xavi Jové va finalitzar en 29a posició de la general, 22è en la categoria elit, el Campionat d’Espanya de Gravel que es va dur a terme a Alcaraz (Albacete) amb un total de 120 quilòmetres i 2.200 metres de desnivell positiu. En aquest sentit, i amb una graella plena de ciclistes professionals, el de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) va sortir de bon començament amb el grup capdavanter.

El primer bucle de 40 quilòmetres el va saber controlar en tot moment. Va ser a partir del quilòmetre 60 quan el grup es va trencar i els favorits van poder obrir espai. Jové es va quedar amb el segon grup amb clares opcions d’estar al capdavant per així intentar acabar en un top 15-20 que era l’objectiu que es va marcar. El grup de Jové es quedava a dos minuts dels capdavanters, tot i que el ritme no es reduïa.

En el quilòmetre 100, ja a la recta final, un problema amb la roda del darrere se li va afegir l’aparició de rampes que va obligar el tricolor a anar sol sense possibilitats de poder agafar el grup. Malgrat l’entrebanc final, Jové va travessar la línia d’arribada a 3,5% del guanyador, cosa que demostra el seu nivell i la dificultat cada cop més gran, per estar en un top30 de qualsevol prova de gravel internacional.

El ciclista de la FAC analitzava la seva cursa explicant que “hi havia molt nivell en aquest campionat, i m’he quedat al 3,5% del guanyador, la qual cosa demostra que tinc el nivell per estar allà”. “Llàstima de les rampes finals, però crec que estem en el camí correcte de cara a les pròximes curses i per aconseguir els objectius marcats”, va afegir.

