Xavi Cardelús remunta set posicions i acaba desè a la primera cursa del Mundial de Supersport a Estoril

Xavi Cardelús s’ha classificat desè a la primera de les dues curses previstes aquest cap de setmana al circuit d’Estoril, corresponents al Campionat del Món de Supersport.
L’andorrà, que ha protagonitzat una molt bona remuntada, sortia des de la sisena fila de la graella a causa de la caiguda que va patir ahir a la Superpole. Això l’obligava a recuperar el màxim nombre de posicions possibles, ja que durant la jornada d’ahir ja va demostrar que era entre els cinc pilots més ràpids de la categoria al traçat portuguès.
El pilot de l’Orelac Verdnatura ha sortit bé i ha recuperat tres llocs ja a la primera volta. A la cinquena volta ocupava la dotzena posició i, sis girs després, guanyava un lloc més per situar-se desè en la part final de la cursa, concretant així una remuntada de set posicions des del dissetè lloc de sortida.
A la classificació provisional del Campionat del Món, ocupa el dotzè lloc amb 89 punts.
“Sabíem que tocaria sortir bé i remuntar, i així ho he fet, malgrat que encara volia haver recuperat algun lloc més. Crec que he sortit força bé i he anat millorant volta a volta, però el cert és que no m’he acabat de trobar tan a gust sobre la moto com ahir, quan estava entre els cinc pilots més ràpids de la categoria”, ha comentat Cardelús. També ha afegit: “He arribat fins on he pogut per acabar desè i demà tornarà a tocar remuntar.”
Aquest diumenge es disputarà la segona cursa, que, com la d’aquest dissabte, començarà a les 13.35 hores i també està programada a divuit voltes.