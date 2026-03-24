Xavi Cardelús arriba a Portimão amb l’objectiu de fer un pas endavant i deixar enrere els maldecaps d’Austràlia

La segona cita del Campionat del Món de Supersport arriba aquest cap de setmana a Portugal, concretament al Circuit de Portimão, on Xavi Cardelús té el ferm objectiu de fer un pas endavant i deixar enrere els maldecaps que va tenir a Phillip Island, on va sumar 14 punts. En aquesta línia, des de la tornada d’Austràlia, tant l’andorrà com els tècnics del seu equip han estat treballant per acabar d’entendre i acoblar-se a les característiques i el comportament de la Yamaha YZF-R9.
“Anem a lluitar pels resultats que ens corresponen i mereixem, per capacitat i per experiència”, ha detallat el pilot del Cerba Yamaha Racing Team. Cardelús també ha comentat que amb els mecànics han estat analitzant els problemes de grip que va tenir a Austràlia, així com del pneumàtic posterior. “Tot i això, hem definit al màxim els reglatges bàsics de la meva moto”, ha afegit, assenyalant que el traçat lusità és “complicat i exigent”.
La Superpole d’aquest Gran Premi es disputarà divendres a partir de les 17.00 hores, i les dues curses del cap de setmana estan programades per a les 15.00 hores de dissabte i diumenge.