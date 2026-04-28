Xavi Cardelús arriba a Balaton Park amb l’objectiu de deixar enrere un inici de temporada complicat i “per oblidar”

Balaton Park serà aquest cap de setmana l’escenari de la quarta prova del Campionat del Món de Supersport, que visita el circuit hongarès per segona vegada consecutiva després de l’estrena de l’any passat. Xavi Cardelús hi arriba amb l’objectiu de deixar enrere tots els problemes i circumstàncies adverses que estan marcant el seu inici de la competició i la seva estrena amb el Cerba Yamaha Racing, especialment la passada prova on una forta caiguda a la Superpole va sentenciar el cap de setmana i les dues curses que es van disputar a Assen. Tot plegat ha fet que a aquestes alçades de l’any només porti dos punts quan l’any passat ja en tenia 15.
A la visita de l’any passat al Balaton Park, el pilot andorrà es va classificar 10è a la primera cursa i vuitè a la segona. Amb aquest bon record, vol repetir posicions i oblidar-se del mal inici de curs. “Estem tenint un inici de temporada per oblidar perquè cada cap de setmana, per un motiu o per l’altre, no acabem d’estar als llocs que sabem que podem assolir”, ha mencionat.