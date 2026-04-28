Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Xavi Cardelús, en una cita anterior de la temporada. | William Joly
El Periòdic d'Andorra
Motociclisme

Xavi Cardelús arriba a Balaton Park amb l’objectiu de deixar enrere un inici de temporada complicat i “per oblidar”

A la visita de l'any passat al traçat hongarès, el del Cerba Yamaha Racing va ser 10è a la primera cursa i vuitè a la segona, i ara vol repetir posicions

Balaton Park serà aquest cap de setmana l’escenari de la quarta prova del Campionat del Món de Supersport, que visita el circuit hongarès per segona vegada consecutiva després de l’estrena de l’any passat. Xavi Cardelús hi arriba amb l’objectiu de deixar enrere tots els problemes i circumstàncies adverses que estan marcant el seu inici de la competició i la seva estrena amb el Cerba Yamaha Racing, especialment la passada prova on una forta caiguda a la Superpole va sentenciar el cap de setmana i les dues curses que es van disputar a Assen. Tot plegat ha fet que a aquestes alçades de l’any només porti dos punts quan l’any passat ja en tenia 15.

A la visita de l’any passat al Balaton Park, el pilot andorrà es va classificar 10è a la primera cursa i vuitè a la segona. Amb aquest bon record, vol repetir posicions i oblidar-se del mal inici de curs. “Estem tenint un inici de temporada per oblidar perquè cada cap de setmana, per un motiu o per l’altre, no acabem d’estar als llocs que sabem que podem assolir”, ha mencionat.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu