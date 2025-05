Inconvenients a sis dies dels JPEE

Voluntaris menors de 16 anys sense confirmar i no disposar de prou indumentàries: les mancances dels Jocs

La situació d'incertesa que ha generat l'absència a les classes, no justificada pel certamen, fa que Educació hagi de quantificar bé als voluntaris

Els Jocs dels Petits Estats comencen a patir petits inconvenients pocs dies abans del seu tret de sortida oficial, aquest dilluns vinent, ja que en el marc de la roda de premsa del darrer patronat de l’esdeveniment, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha concretat avui davant una pregunta de la premsa que en la comunicació que ha tingut el Govern amb els diferents centres educatius, s’ha extret que en el cas dels voluntaris menors de 16 anys no havien obtinguda confirmació de la seva participació fins a la setmana actual. En aquest sentit, la titular d’Esports ha mencionat que “el nombre de voluntaris majors de 16 anys ja estan comptabilitzats, i que en els dies entrants es resoldrà per l’altre grup”.

Una problemàtica que s’ajunta a la del tallatge o falta de roba que també va admetre Bonell justament ahir, així com el mateix president del Comitè Olímpic Andorrà, Xavier Espot Miró. En només dos dies que van de setmana, també han esclatat altres guspires de controvèrsia com que els centres educatius adverteixin, davant la gran presència d’escolars com a voluntaris en la cita, que “les absències a les hores lectives no es passaran per alt, tot i que s’estigui exercint alguna tasca determinada en els Jocs”. Sobre aquesta qüestió, que ha generat una última tanda de preguntes, la presidenta del Comitè Organitzador dels JPEE, Anna Garcia, ha informat que “cada dia s’estan responent trucades i correus electrònics dels centres escolars per visitar les instal·lacions dels Jocs”.

Un altre tema relacionat que amoïna als interessats de l’esdeveniment són els calendaris definitius per a cada disciplina, ja que encara no es troben disponibles; no obstant això, “es faran públics cap a finals de setmana”, com bé ha recordat Garcia. Altrament, la justificació que ha fet servir la ministra Bonell per a no veure afectat el rendiment dels escolars ha sigut que “el fet que alguns esports se celebrin a partir de les 16.00 hores facilita als menors de 16 anys o als alumnes amb exàmens que puguin exercir la seva tasca com a voluntaris”. Tot plegat ha ocasionat una situació d’incertesa que el ministeri d’Educació ja es troba tractant d’arreglar per tal de no arruïnar el que promet ser una gran festa per a Andorra.