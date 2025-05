Jocs dels Petits Estats - Atletisme (1)

Carabaña arrodoneix una tripleta d’ors finalitzant en mitja hora exacta la prova dels 10.000 metres

L'estrella andorrana ha conclòs l'exigent i extensa prova amb un temps de 30:48.39, deixant a tots els seus rivals per damunt dels 31 minuts

L’Estadi Comunal es vesteix de gala novament en aquest darrer dia dels Jocs dels Petits Estats per consagrar als últims campions en la disciplina d’atletisme, un dels dotze esports que han integrat una edició molt especial a Andorra i que, fins avui, deixen al medaller nacional un magnífic recompte de 26 medalles. En atletisme, avui té lloc una fase final plena d’emoció amb fins a 11 proves diferents, i començant per la final masculina de 400 metres tanca amb la participació destacada d’Eloi Vilella.

L’andorrà ha sigut una bala a la pista i ha aconseguit arribar a la línia de meta en segona posició, marcant un magnífic crono de 52,32 segons i quedant només darrere de l’islandès Ivan Kristinn per un segon, qui ha baixat el temps a 51,74 per endur-se l’or. La darrera posició premiada i, en tercer lloc, ha acabat el luxemburguès David Friederich amb un temps de 52,95 segons. Gran inici en la darrera jornada atlètica, amb una alegria molt aviat. “He somiat amb aquesta medalla durant tot el darrer any, esperant aconseguir donar-vos aquest moment. Estic molt content”, ha traslladat el tricolor al públic del Joan Samarra.

Eloi Vilella assoleix amb èxit la prova dels 400 metres tanca amb un crono de 52,32 segons que el deixen penjant-se la medalla de plata. | El Periòdic / M.A.

Ràpidament, i en la mateixa prova, però en categoria femenina, s’ha duplicat l’alegria amb una nova medalla de plata per a la major de les Viñals, la Duna, qui ha competit al costat de la seva germana, Alba, per assolir una marca top 2 amb 59,62 segons, només per darrere de la xipriota Kalypso Stavrou qui ha estat la millor amb 58,62 segons. Per la seva banda, Alba Viñals ha acabat en quarta posició superant el minut de recorregut (1:01.35) i el top 3 l’ha tancat Luxemburg amb 59,78 segons.

En acabar la cursa, les dues corredores del Principat s’han apropat als micròfons per exclamar que estaven certament marejades, sobretot la Duña després de la seva gran marca, però molt orgulloses de la cursa. Més satisfacció i sorpreses tricolor al Comunal, que continuiï la festa en aquest darrer dia, i els metalls.

La corredora andorrana, Duna Viñals, després de completar en segona posició la seva intensa prova dels 400 metres tanca, atogant així una nova alegria al país. | El Periòdic / M.A.

La menor de les Viñals, Alba, expressant la seva alegria per a la medalla assolida per la seva germana i per haver completat juntes la prova dels 400 metres tanca. | El Periòdic / P.M.

El medaller andorrà segueix cap amunt, i de quina forma. Nahuel Carabaña s’ha endut una nova medalla d’or, la tercera consecutiva, aquesta vegada en la prova més llarga, dura i exigent que existeix en la disciplina: els 10.000 metres llisos. Desprès d’un inici dominat i corrent en solitari pel carril curt l’islandès Hlynur Andresson, qui ha acabat finalment tercer amb 31 minuts i set segons, Carabaña ha posat una marxa més per fer-se sola la pista del Joan Samarra i corre sense ningú al davant les últimes 6 voltes, qui ja amb un gran marge, ha completat la cursa amb una marca impressionant de 30 minuts i 48 segons.

En finalitzar la prova, un visiblement esgotat Carabaña ha tingut l’estima per adreçar unes paraules al públic present, remarcant la germanor andorrana i el cansament viscut: “No sento les cames, i han estat a més uns dies en què no he pogut dormir a penes. Estic molt orgullós d’aquest èxit, i n’han sigut tres seguits. Del que més me’n alegro és de tot el suport que ens està donant el país, no només en atletisme sinó en tots els esports. Aquest és el missatge que caldrà recordar, més inclús que les medalles, que som a la vegada un petit, però gran país. Moltes gràcies a tots i visca Andorra!”, ha exclamat el campió.

Nahuel Carabaña corrent durant la primera meitat de la cursa al costat de l’islandès Hlynur Andresson, a qui després deixaria enrere durant els últims quilòmetres. | El Periòdic / P.M.

Val a dir que a la prova quilòmetrica també ha participat un altre andorrà al marge del tricampió, qui ha estat un Carles Gómez que, una mica curt de gas en el decurs de la prova, ha acabat en penúltim lloc registrant un temps de 32 minuts i 50 segons, i rebent de tota forma un fort aplaudiment per part del Joan Samarra. Germanor i unió, això és el que caracteritza aquest país. A l’espera encara de més competicions i participació andorrana en un segon article.